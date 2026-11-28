Ведущие эксперты считают, что компании, занимающиеся ИИ, скрывают "сенсационные" открытия, которые уже через несколько месяцев могут подорвать основы безопасности банков и правительств. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

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Выдающийся теоретик в области компьютерных наук Скотт Ааронсон заявил Guardian, что существуют "подтверждённые слухи" о том, что мощные модели искусственного интеллекта совершили прорыв в решении многолетних математических задач, связанных с тем, как мир кодирует секретную информацию.

В зависимости от того, что будет обнаружено, возможно, что хакеры — и многие другие люди — вскоре получат возможность легче расшифровывать секретные коммуникации мира: банковские транзакции, дипломатические телеграммы и личные электронные письма, например.

Если это произойдёт, спецслужбы, правительства, банки и частные компании могут быть вынуждены очень внезапно обновить основы своих коммуникаций или рисковать тем, что конфиденциальная информация будет широко раскрыта.

Опасения Ааронсона и других вызваны рядом математических достижений, о которых в последние недели объявили передовые компании, занимающиеся искусственным интеллектом.

Большинство из них — абстрактные прорывы. Но для экспертов в этой области они указывают на то, что ИИ достаточно мощный, чтобы решать проблемы, которые, по мнению большинства, останутся нерешёнными в ближайшем будущем.

Ранее на этой неделе Ааронсон написал, что он "практически уверен, исходя из множества надёжных источников, что лаборатории ИИ сейчас держат в руках одно или несколько сенсационных открытий [в криптографии]".

"Люди, которые думали, что ИИ не может заниматься интересными математическими вычислениями, безусловно, ошибаются на этом этапе, и поэтому уже неясно, где находится предел", — сказал Стивен Мердок, профессор компьютерных наук в Университетском колледже Лондона.

В пятницу в программе Today на BBC Radio 4 математик Маркус дю Сотой сказал, что "мы не знаем", каковы более широкие последствия многих из этих открытий и что это означает для шифрования.

Но, добавил он, "никто не говорит о проблеме, которая лежит в основе защиты всех наших электронных секретов. Почему никто не говорит об этой проблеме? Некоторые из нас думают: возможно, они уже решили её, и, конечно, это будет иметь настолько масштабные последствия, что все просто молчат".

Правительства, банки и разведывательные службы готовятся к возможности мощной расшифровки в течение последних нескольких лет. Это связано с тем, что квантовые компьютеры, когда они будут разработаны, смогут взламывать алгоритмы, существующие десятилетиями и лежащие в основе многих форм шифрования.

Но до того момента, когда квантовые компьютеры смогут это сделать, ещё годы, а не недели или месяцы. Мердок сказал, что многие правительства и технологические компании работают над более высоким стандартом шифрования — таким, который не будет уязвим для квантовых компьютеров, — но медленно. "Целью был примерно 2032 год, и, вероятно, мы не смогли бы уложиться в этот срок", — отметил он.

Теперь он, Ааронсон и другие считают, что в мире могут произойти внезапные прорывы в понимании криптографии, и это может случиться в ближайшее время.

Что именно представляют собой эти прорывы, пока неясно. Ааронсон и другие считают, что ИИ разработал новый способ взлома шифрования или, наоборот, доказал, что такого короткого пути не существует.

Это могло произойти потому, что модели ИИ разобрали математические основы шифрования, которые до сих пор не были полностью понятны. Если ИИ сделал это, он мог бы найти способ расшифровать и, следовательно, раскрыть огромные объёмы секретных данных.

Он также мог бы доказать, что эта информация защищена лучше, чем считалось ранее.

В мире используются различные формы шифрования — основанные на разных базовых алгоритмах, — и существуют разные предположения относительно того, что могло быть обнаружено и, следовательно, какие системы это может затронуть.

По словам Ааронсона, от компаний, занимающихся ИИ, не поступало никаких конкретных заявлений относительно открытий в области шифрования, но "любой информированный человек предполагает", что они существуют.

Алан Вудворд, профессор компьютерных наук в Университете Суррея, сказал, что математический прорыв, связанный с криптографией, не обязательно будет означать повсеместный хаос уже завтра. Изменилась скорость, с которой ИИ решает задачи, десятилетиями окутанные тайной, — с потенциально серьезными последствиями.

"По сути, [Ааронсон] говорит о том, что людям нужно быть готовыми к внезапному появлению чего-то нового, потому что определенная тенденция, безусловно, наблюдается", — отметил он.

Ранее на этой неделе Эндрю Бейли, управляющий Банка Англии, прокомментировал опасения по поводу того, что такие компании, как OpenAI и Anthropic, добились прорывов в криптографии, заявив, что этим компаниям следует проявлять осторожность при публикации новых моделей для широкой публики.

В последние недели компании, занимающиеся искусственным интеллектом, опубликовали доказательства математических результатов, тесно связанных с этим вопросом. Один из них касался фундаментального вопроса о том, как классифицировать вычислительно "сложные" задачи.

Ааронсон сказал, что эти прорывы стали сейсмическим событием для экспертов в области математики и информатики, некоторые из которых посвятили свою карьеру работе над этими проблемами, а другие предполагали, что эти проблемы не будут решены при их жизни.

"Мы никогда не видели подобного периода, — сказал он. — Я пытаюсь смотреть правде в глаза".

Он подчеркнул, что эти прорывы еще предстоит осмыслить, а это означает, что математикам и специалистам по информатике необходимо проверить доказательства, которые, по утверждению компаний, занимающихся ИИ, они представили.

Вудворд сказал, что маловероятно, что какие-либо открытия "отменят шифрование к концу недели". Даже если такое открытие существует, существуют препятствия для его широкого внедрения.

Но крупные банки и правительства, которые полагаются на шифрование, "должны быть гибкими, — сказал Вудворд. — Те, кто проявляет гибкость и может быстро меняться, будут в безопасности. Те, кто отстает, могут оказаться в ловушке".

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