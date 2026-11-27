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Бельгійська влада наказала компанії Google припинити будівельні роботи на великому центрі обробки даних (ЦОД) на півдні країни. Причиною стало те, що запити американської технологічної корпорації щодо зміни початкових умов дозволу на будівництво не отримали офіційного схвалення, передає УНН.

"Інспектори відвідали об'єкт і виявили, що будівля майже готова — основні конструктивні роботи завершені, хоча в дозволі на будівництво було відмовлено", — повідомив у коментарі суспільному мовнику RTBF Рафаель Стокіс, посадовець регіонального уряду Валлонії.

За словами Стокіса, 300 працівникам було надано усну вказівку припинити роботи; згодом це розпорядження було підтверджено в письмовому повідомленні для Google. У своїй заяві компанія зазначила, що "прагне підтримувати відкритий діалог і співпрацю" з регіональною владою.

Заявка Google на внесення змін до проєкту (зокрема, перехід від повітряного до водяного охолодження) спочатку була схвалена місцевою владою, але згодом — після протестів — це рішення скасували. Компанія подала апеляцію; очікується, що рішення за нею буде винесено на початку наступного року.

Ця масштабна споруда, що займає близько 3 гектарів на території 50-гектарного бізнес-парку (розташованого на місці колишньої вугільної шахти в Езо-Прель, приблизно за 15 км на захід від Шарлеруа), є однією з трьох, які Google спочатку планувала звести на цій ділянці.

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Ніколя Єрно, речник регіонального уряду, повідомив агентству AFP у п'ятницю, що до прокуратури передано матеріали щодо "серйозного правопорушення — незаконного будівництва споруди площею 3 гектари".

Раніше цього тижня екологічна організація Greenpeace оприлюднила звіт, що містить кадри, зняті з дрона. На них видно, що Google продовжує будівельні роботи, не маючи для цього належних дозволів.

"Технологічний гігант продовжує роботи, попри те, що в серпні було скасовано останню версію дозволу на будівництво цього центру обробки даних", — заявили в Greenpeace, додавши, що організація подала термінову скаргу до місцевих органів, відповідальних за планування та забудову.

"Кліматична криза в нашому регіоні лише посилюватиметься, — наголосили екологи. — На цьому тлі будівництво енергоємних "гігантів" не повинно залишатися поза увагою". Згідно з дозволом, отриманим у 2024 році, Google планувала побудувати три менші центри обробки даних (ЦОД) із повітряним охолодженням. Однак у 2025 році компанія подала заявку на об’єднання двох із них в один значно більший об’єкт із переходом на рідинне охолодження, що передбачає забір 600 м³ води на годину з розташованої неподалік річки Самбра.

У квітні регіональна адміністрація спочатку схвалила ці зміни, але місцеві жителі та протестні групи оскаржили це рішення. У серпні міністр інфраструктури Валлонії Франсуа Дескен скасував оновлений дозвіл, посилаючись на побоювання щодо посухи.

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Google оскаржила це рішення в Державній раді Бельгії; винесення вердикту у справі очікується 7 січня. Цей правовий спір — лише один із низки викликів, з якими стикається компанія в Європі на тлі прагнення великих технологічних корпорацій будувати центри обробки даних для підтримки стрімкого розвитку штучного інтелекту.

У жовтні Фінляндія розпочала кримінальне розслідування щодо можливих порушень природоохоронного законодавства на майданчику, де Google планує звести центр обробки даних (у сільській місцевості на півночі країни). Будівельні роботи призупинено до завершення оцінки впливу на довкілля.