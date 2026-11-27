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Бельгийские власти приказали компании Google прекратить строительные работы на крупном центре обработки данных (ЦОД) на юге страны. Причиной стало то, что запросы американской технологической корпорации об изменении первоначальных условий разрешения на строительство не получили официального одобрения, передает УНН.

"Инспекторы посетили объект и обнаружили, что здание почти готово — основные конструктивные работы завершены, хотя в разрешении на строительство было отказано", — сообщил в комментарии общественному вещателю RTBF Рафаэль Стокис, чиновник регионального правительства Валлонии.

По словам Стокиса, 300 работникам было дано устное указание прекратить работы; впоследствии это распоряжение было подтверждено в письменном уведомлении для Google. В своем заявлении компания отметила, что "стремится поддерживать открытый диалог и сотрудничество" с региональными властями.

Заявка Google на внесение изменений в проект (в частности, переход от воздушного к водяному охлаждению) сначала была одобрена местными властями, но впоследствии — после протестов — это решение отменили. Компания подала апелляцию; ожидается, что решение по ней будет вынесено в начале следующего года.

Это масштабное сооружение, занимающее около 3 гектаров на территории бизнес-парка площадью 50 гектаров (расположенного на месте бывшей угольной шахты в Эзо-Прель, примерно в 15 км к западу от Шарлеруа), является одним из трех объектов, которые Google первоначально планировала построить на этом участке.

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Николя Ерно, представитель регионального правительства, сообщил агентству AFP в пятницу, что в прокуратуру переданы материалы по поводу "серьезного правонарушения — незаконного строительства сооружения площадью 3 гектара".

Ранее на этой неделе экологическая организация Greenpeace опубликовала отчет, содержащий кадры, снятые с дрона. На них видно, что Google продолжает строительные работы, не имея для этого надлежащих разрешений.

"Технологический гигант продолжает работы, несмотря на то, что в августе была отменена последняя версия разрешения на строительство этого центра обработки данных", — заявили в Greenpeace, добавив, что организация подала срочную жалобу в местные органы, отвечающие за планирование и застройку.

"Климатический кризис в нашем регионе будет лишь усиливаться, — подчеркнули экологи. — На этом фоне строительство энергоемких \"гигантов\" не должно оставаться без внимания". Согласно разрешению, полученному в 2024 году, Google планировала построить три меньших центра обработки данных (ЦОД) с воздушным охлаждением. Однако в 2025 году компания подала заявку на объединение двух из них в один значительно более крупный объект с переходом на жидкостное охлаждение, что предусматривает забор 600 м³ воды в час из расположенной неподалеку реки Самбра.

В апреле региональная администрация сначала одобрила эти изменения, но местные жители и протестные группы обжаловали это решение. В августе министр инфраструктуры Валлонии Франсуа Дескен отменил обновленное разрешение, сославшись на опасения по поводу засухи.

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Google обжаловала это решение в Государственном совете Бельгии; вынесение вердикта по делу ожидается 7 января. Этот правовой спор — лишь один из ряда вызовов, с которыми сталкивается компания в Европе на фоне стремления крупных технологических корпораций строить центры обработки данных для поддержки стремительного развития искусственного интеллекта.

В октябре Финляндия начала уголовное расследование в связи с возможными нарушениями природоохранного законодательства на площадке, где Google планирует построить центр обработки данных (в сельской местности на севере страны). Строительные работы приостановлены до завершения оценки воздействия на окружающую среду.