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У середу федеральні регулятори США схвалили створення мережі центрів обробки даних у космосі, заявивши, що це "підтримає стрімкий розвиток американської економіки, заснованої на суперінтелекті", передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Федеральна комісія зі зв’язку (FCC) повідомила, що регулятори дали дозвіл на розміщення на орбіті 1 мільйона супутників Starmind — фактично обчислювальних модулів, — розроблених компанією SpaceX Ілона Маска. Це перший подібний дозвіл в історії США.

У FCC зазначили, що це рішення "наближає людство до цивілізації II типу за шкалою Кардашова — такої, що здатна використовувати всю енергію Сонця".

"Америка веде світ в еру суперінтелекту", — заявив голова FCC Брендан Карр.

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Прихильники цього проєкту стверджують, що розміщення центрів обробки даних у космосі є необхідним, оскільки індустрія штучного інтелекту зростає, а на Землі такі об’єкти створюють значне навантаження на енергомережі та системи водопостачання.

"Використовуючи майже постійний потік сонячної енергії за мінімальних витрат на експлуатацію та обслуговування, ці супутники забезпечать революційну економічну й енергетичну ефективність, водночас суттєво зменшуючи вплив на довкілля, характерний для наземних дата-центрів", — зазначала компанія SpaceX у зверненні до FCC.

Однак критики вказують на те, що технологія для таких космічних дата-центрів усе ще перебуває на стадії розробки, тож до їхнього фактичного розгортання ще дуже далеко.

Згідно з ліцензією, схваленою в середу, SpaceX має розпочати розгортання не пізніше листопада 2033 року, розмістити 10% від загальної кількості (тобто 100 000 супутників) — не пізніше листопада 2035 року, а 50% — до листопада 2038 року, повідомили у FCC.

Наразі невідомо, чи справді SpaceX розмістить у космосі 1 мільйон супутників (для порівняння: зараз на орбіті перебуває лише 17 000 супутників). Оператори часто запитують дозвіл на більшу кількість апаратів, ніж планують запустити насправді, — це дає їм більшу гнучкість у проєктуванні.

Так, перед початком розгортання системи Starlink компанія SpaceX отримала дозвіл на 42 000 супутників. На сьогодні ця мережа налічує трохи більше 11 000 супутників. У своєму запиті SpaceX значною мірою покладається на зниження витрат завдяки Starship — багаторазовій ракеті нового покоління, яку наразі розробляє компанія, — щоб забезпечити розгортання супутників.

Конкурент Amazon у сфері супутникового зв’язку — проєкт Leo — та інші сторони розкритикували цей план, висловивши сумнів у тому, що SpaceX зможе розгорнути всі супутники, і припустивши, що на це можуть піти століття. У березні Карр відкинув цю критику.

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"Amazon варто зосередитися на наведенні ладу у власних справах — із власними запусками та власною супутниковою мережею, — замість того, щоб перейматися іншими, які справді здійснюють запуски супутників із такою інтенсивністю та темпом, як це робить SpaceX", — зазначив Карр.

У Федеральній комісії зі зв’язку (FCC) повідомили, що також схвалили запити SpaceX на створення додаткових каналів зв’язку для резервування її оптичної мережі.