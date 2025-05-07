В США скорочують дослідження забруднення космосу, Маск може отримати вигоду

Проблема накопичення металів з космічних апаратів в стратосфері може опинитися без догляду, оскільки адміністрація Трампа пропонує зупинити дослідження забруднення космосу. Це може бути "благом" для проєктів Ілона Маска, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Адміністрація Трампа готова припинити федеральні дослідження щодо проблем забруднення космосу від супутників і ракет, у тому числі спричинених проєктами компаній Ілона Маска.

Контекст

У стратосфері формуються забруднення, які схоже, накопичуються на тривожних рівнях. Існує загроза, що цей вплив зруйнує озоновий шар, і людству потенційно загрожує значно вищий рівень ультрафіолетового випромінювання. Наслідки сприятимуть подальшій дестабілізації клімату Землі.

Проєкти дослідження забруднень космосу під загрозою ліквідації

Питанням наслідків для космосу від супутників і ракет займалося управління атмосферних досліджень Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). Тепер адміністрація Трампа пропонує ліквідувати NOAA.

Наприкінці 2023 року дослідження, спонсороване Noaa, виявило, що метали з космічних апаратів, що випаровуються під час їхнього повернення в атмосферу, накопичуються в стратосфері - пише видання.

Подальші стратосферні вимірювальні польоти, заплановані на лютий, мали б продовжити це дослідження. Втім обидва проекти були відкладені після заморожування фінансування.

Це навіть відбулося раніше - ще до того, як ширші скорочення NOAA були схваленіі - повідомили колишні посадовці NOAA.

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Наразі вважається, що основна частина забруднення походить від "мегасузір’їв" Starlink та Amazon, які забезпечують широкосмуговий інтернет, що складається приблизно з 10 000 супутників.

Guardian зазначає, що приблизно 7000 супутників Starlink забезпечують широкосмуговий інтернет різним верствам населення та організаціям. Наприклад урядам та військовим. А також, переважно, - сільським клієнтам, хто інакше не може отримати доступ до послуг.

Водночас гонка супутників між країнами набирає обертів.

Протягом десятиліття на навколоземній орбіті буде десь до 100 000 супутників - наводиться у матеріалі відповідний прогноз.

Ключова небезпека для стратосфери

Космічні апарати можуть створювати проблеми під час свого підйому та спуску. Запуски викидають низку викидів, таких як чорний вуглець, оксиди азоту, чадний газ, оксид алюмінію, хлорні гази та, опинившись на орбіті, ртуть.

Коли супутники виводяться з експлуатації через п’ять-п’ятнадцять років, вони вивільняють метали під час випаровування. Це впорскує забруднюючі речовини в раніше незаймані частини стратосфери. Вчені підкреслюють - дуже чутливої ​​системи, і зауважують, що наслідки цього дуже малозрозумілі станом на зараз.

Під час стратосферного вимірювального польоту, спонсорованого NOAA наприкінці 2023 року, було виявлено метали в аерозолях сірчаної кислоти, що складають значну частину стратосфери, які, як вважається, відіграють надзвичайно важливу роль у регулюванні температури Землі. Аерозолі можуть частково функціонувати як планетарний "сонцезахисний крем", створюючи хмари на високих рівнях. Тобто тих рівнях, що відбивають сонячне випромінювання, і одночасно запобігають потраплянню парникових газів та забруднень в озоновий шар знизу.

Але як взаємодіють метали космічного корабля, природні метали та аерозолі сірчаної кислоти?

Значною мірою невідомо, оскільки у нас немає спостережень - підтвердив Кріс Мелоні, дослідник з Університету Колорадо,

Він є співавтором статті 2023 року про результати стратосферних вимірювальних польотів.

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