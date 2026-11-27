Стремительный рост числа опасных инцидентов в Чёрном море создаёт риск дальнейшей эскалации, которая может втянуть США и НАТО в войну. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

По словам военного представителя НАТО Мартина О'Доннелла, если в 2025 году в Чёрном море зафиксировали менее 50 инцидентов, то в этом году их число возросло до 400–500.

С начала 2026 года в акватории Чёрного моря погибли по меньшей мере 40 моряков. Для сравнения, в Ормузском проливе за этот период погибли 25 моряков.

Странам НАТО всё сложнее контролировать морские границы

Рост числа опасных инцидентов создаёт дополнительные вызовы для Румынии, Болгарии и Турции. По словам капитана ВМС Румынии Михая Йордаке, румынскому флоту не хватает личного состава и техники для противодействия современным угрозам.

4 года назад мы были готовы к одной дрейфующей мине, а сейчас мы сталкиваемся с десятками дрейфующих дронов – отметил Йордаке.

По оценке CBS News, дальнейшее обострение ситуации в Чёрном море повышает риск прямого военного столкновения с участием стран НАТО.

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