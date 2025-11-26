Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности

Скандальная частная клиника "Одрекс" пытается замести следы путем перерегистрации бизнеса. Заметить это без детального анализа реестров невозможно, однако и журналисты, и общественные деятели, и Министерство здравоохранения уже обратили внимание на действия владельцев Odrex. Так удастся ли Odrex избежать ответственности и замаскироваться, просто сменив название ООО? О том, почему руководство клиники так нервно реагирует на расследования, журналистские запросы и проверку Минздрава, читайте в материале УНН.

Одной из первых на факт перерегистрации ООО Odrex и попытки владельцев "замаскироваться", чтобы остаться на рынке, обратила внимание журналистка, общественный деятель Зоя Казанжи. В комментариях к посту адвоката клиники Odrex, где тот уверял, что клиника "чиста, как утренняя роса", Зоя Казанжи прямо спросила – зачем тогда происходят перерегистрации юридических лиц?

Действительно, данные ЕГР, официальные ответы Минздрава и хронология изменений в реестрах показывают не просто внутренние перестановки, а классическую попытку уйти от юридической истории – смену упаковки, но не наполнения. Что, по возможному замыслу владельцев клиники, должно было бы позволить Odrex скрыться от последствий возможных преступных действий и продолжить работу на рынке медицинских услуг Украины.

Как все началось: смерть пациента, уголовное производство и внезапная "переупаковка" бизнеса

После смерти в конце октября 2024 года бизнесмена Аднана Кивана, проходившего лечение в "Одрексе", было открыто уголовное производство. С этого момента клиника оказалась в зоне повышенного внимания правоохранителей и Минздрава. А уже через несколько месяцев после активизации следствия, произошла внезапная смена юридической структуры.

2 июня 2025 года группа людей, которые годами владели и управляли ООО "Дом медицины", юридической основой Odrex, одновременно вышла из его состава. В тот же день они создали новую компанию с похожим названием – "Медицинский дом "Одрекс". В частности, анализ реестров показал совпадение перечня учредителей юридических лиц: Тигран Арутюнян, Ирина Зайкова, Лариса Мысоцкая, Евгений Савицкий – все они указаны как учредители обоих ООО.

Верхушка администрации клиники "Одрекс" синхронно вышла из собственности старого юридического лица, но… оставалась ее конечными бенефициарами еще на четыре месяца – вплоть до 10 октября 2025 года. Такой "переходный период" характерен для фиктивных изменений структуры, когда фактический контроль сохраняется, пока бизнес "переупаковывают" в новую оболочку.

Старую же компанию "Дом медицины" – передали новому владельцу, Виктору Бежинару. Именно на него сегодня формально записано юридическое лицо, под которым "Одрекс" работал все предыдущие годы, включая период, когда в клинике умер пациент Аднан Киван.

Лицензия, которая "зависла в прошлом"

Есть еще один важный фактор. Вебархив подтверждает: годами клиника работала по лицензии именно "Дома медицины", а не "Медицинского дома "Одрекс". До июня 2025 года не существовало альтернативного "чистого" юридического лица, которое имело бы право на осуществление медицинской практики под брендом Odrex.

Но уже через месяц после создания нового общества, 18 июля 2025 года, оно получило свежую медицинскую лицензию. Быстро, синхронно, без пауз – скорее всего, понимая, что в рамках уголовного производства будет проводиться проверка соблюдения лицензионных условий. Так что картина складывается очевидная: деятельность переносится на новую компанию с чистой историей, без уголовных дел и без риска аннулирования лицензии.

В то же время "Дом медицины" – компанию, которая фигурирует во всех уголовных делах, упоминается в журналистских расследованиях и имеет потенциальный риск лишения лицензии – передают человеку, который, по нашей информации, связан с официальным владельцем клиники. Так что теперь это уже не "Одрекс" – а просто ООО с новым владельцем. И именно на него, в случае чего, можно попытаться переложить все претензии: от возможного аннулирования лицензии до гражданских исков от пострадавших и их семей.

Пока редакция УНН готовила материал, Odrex вывесил на своем официальном сайте уже третью (!) медицинскую лицензию, выданную другому ООО. Таким образом, под брендом Odrex по одному и тому же адресу теперь действует уже три юридических лица, имеющих право на медицинскую практику. Это свидетельствует не о реорганизации, а о целенаправленной схеме распыления юридической ответственности. Бенефициары третьего ООО "Центр медицины", на которое выдана актуальная лицензия, те же, что и в предыдущих двух.

Почему Минздрав проверяет "старое" ООО клиники Odrex?

В ответе на журналистский запрос УНН, Минздрав черным по белому отметил – создана комиссия для внеплановой проверки ООО "Дом медицины". Ни слова о проверке вновь созданного ООО "Медицинский дом "Одрекс" и старого ООО "Центр медицины", которые фактически являются клонами, нет.

То есть государство формально проверяет не Odrex, который сегодня принимает пациентов, проводит операции, выписывает счета и создает медицинские риски, а компанию, которую реальные владельцы клиники Odrex больше не используют в медицинской деятельности.

Это и есть главная юридическая коллизия: Odrex переносит деятельность на новое юрлицо, а Минздрав проверяет старое. Старое – пустое. Новое – вне внимания проверки, даже несмотря на одинаковый адрес регистрации и сферу деятельности.

Следствие очевидно: в случае аннулирования лицензии "Дома медицины" фактический Odrex не потеряет медицинскую лицензию. Клиника продолжит работу под новой лицензией и новым юрлицом, оставляя следствие и пострадавших один на один с "мертвой" компанией.

Что это означает для пациентов и для следствия?

Клиника, которая сегодня фигурирует в уголовных производствах, в многочисленных историях пострадавших, в документальном фильме "Осиное гнездо", юридически отделяет себя от прошлого. Если старому ООО аннулируют лицензию – пострадавшие останутся с судебными исками к компании, де-факто существующей, но не функционирующей полноценно.

Новый "Медицинский дом "Одрекс" будет работать дальше, без юридической памяти о пациентах, которые умерли или пострадали от "лечения" в клинике. И главный вопрос сейчас – увидит ли Минздрав новое ООО Odrex, или сделает вид, что его не существует? Именно факт того, будет ли Минздрав расширять проверку на новое ООО "Медицинский дом "Одрекс" – станет не просто технической деталью, а лакмусовой бумажкой для всего министерства. И покажет, действительно ли ведомство готово бороться за права украинских пациентов, или позволит клинике избежать каких-либо последствий, просто изменив юридическую оболочку.

Коррупционный риск: будет ли руководство Odrex влиять на решения Минздрава?

В этой истории есть еще одна важная деталь, которая может объяснить, почему Odrex демонстрирует такую уверенность. Как сообщают журналисты, генеральный директор Odrex Тигран Арутюнян в июле 2023 года вошел в состав рабочей группы Минздрава по развитию частной медицины. Рабочей группы, которую возглавляет министр здравоохранения Виктор Ляшко.

То есть руководство Odrex, вероятно, имеет прямой доступ к коммуникации с министром и ключевыми должностными лицами Минздрава – именно в то время, когда против клиники продолжается уголовное производство, а министерство проводит проверку, которая может завершиться аннулированием "старой" лицензии.

Это создает очевидный конфликт интересов и потенциальный риск влияния на решения Минздрава – особенно учитывая то, какую юридическую схему выбрала клиника. Так что теперь само министерство должно продемонстрировать, способно ли оно действовать независимо и беспристрастно.

Новый цикл скандала вокруг клиники Odrex

Пока Odrex перерегистрирует юридические лица, массово увольняет коллектив клиники и переводит деятельность на новую компанию, в сети продолжают появляться новые истории людей, которые прошли через "лечение" в одесской клинике и вышли оттуда либо покалеченными, либо не вышли вовсе. Документальный фильм "Осиное гнездо" стал точкой невозврата для репутации Odrex. В нем жертвы клиники впервые публично рассказали о том, что происходило за дверями частного медицинского учреждения. Эти свидетельства – не о досадных ошибках, а о системности, повторяемости и схожести историй, независимо от диагнозов и состояния пациентов.

Схема, которую описывают пострадавшие, почти всегда одна и та же. Сначала – оптимистичные прогнозы, ощущение, что "вы в хороших руках", убеждение, что именно Odrex "спасет". Затем – стремительное ухудшение состояния, появление новых осложнений и диагнозов, требующих новых процедур. За этим – стремительно растущие счета, звонки родным пациентов поздно ночью, с ультиматумами и угрозами. А когда деньги заканчиваются – финальный этап: судебные иски, угрозы физической расправой, требования оплатить "долги" и предложения отдать квартиру или другое имущество клинике.

Так что правоохранительные органы и Министерство здравоохранения не могут игнорировать тот факт, что подобные эпизоды повторяются десятками. Масштаб свидетельствует о системной проблеме, а не о случайности.