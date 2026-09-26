Еріка Колесніченко представить Україну на Дитячому Євробаченні 2026 на Мальті
Київ • УНН
11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви перемогла у нацвідборі з піснею "НЕ колискова". Конкурс відбудеться на Мальті.
Еріка Колесніченко представить Україну на "Дитячому Євробаченні 2026", що відбудеться у Мальті. Вона перемогла на національному відборі з піснею "НЕ колискова", пише УНН.
Деталі
Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення відбувся у форматі телевізійного концерту. Переможця визначили за результатами голосування журі та глядачів у Дії.
У фіналі виступили шестеро учасників: дев’ятирічна Анастасія Пошедіна - Крила, 12-річний Роман Дорошенко - Say Hello, 11-річна Еріка Колесніченко - НЕ колискова, 10-річний Дмитро Карабет - Мамо, 12-річний Марко Сердинський — Гори, 11-річна Злата Солоненко - Who Am I.
Україну на Дитячому Євробаченні 2026 представить Еріка Колесніченко з міста Біла Церква. Після оголошення результатів артистка не змогла стримати сліз. "Це найпрекрасніший момент у моєму житті", — сказала переможниця. Еріка отримала 5 балів від журі та 6 балів у голосуванні у застосунку Дія. Пісню НЕ колискова написала Світлана Тарабарова.
Нагадаємо
Дитяче Євробачення-2026 відбудеться на Мальті 24 жовтня і проходитиме в залі MFCC в селищі Та-Калі.
Торік представниця Франції Lou Deleuze здобула перемогу на Дитячому Євробаченні-2025 у Грузії з піснею Ce Monde, набравши 248 балів. Українка Софія Нерсесян з піснею "Мотанка" посіла друге місце зі 177 балами.
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