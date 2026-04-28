$44.090.0951.760.21
ukenru
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
59%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский назначил нового посла в Люксембурге - кто такой Ярослав Мельник

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

Зеленский назначил посла в Бельгии Ярослава Мельника представителем в Люксембурге по совместительству. Ранее дипломат возглавлял украинскую миссию в Италии.

Зеленский назначил нового посла в Люксембурге - кто такой Ярослав Мельник
Фото: Торгово-промышленная палата Италии в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Бельгия Ярослава Мельника Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ президента.

Детали

Ярослав Мельник родился 6 января 1980 года в городке Дубровица Ровенской области.

С 1996 по 2002 год учился в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Получил специальность магистра международных отношений и переводчика с английского языка.

В 2012 году завершил обучение в Институте последипломного образования Национального университета водного хозяйства и природопользования. Получил специальность экономиста.

В июле 2002 года принял присягу государственного служащего Украины. С 2002 по 2008 год работал ведущим специалистом, заведующим сектором, заместителем начальника Управления Секретариата Кабинета Министров Украины, заместителем Руководителя Протокола Премьер-министра Украины.

С 2008 по 2010 год работал заместителем руководителя торгово-экономической миссии Посольства Украины в Итальянской Республике при Генеральном консульстве в Милане Министерства экономики Украины.

С 2010 по 2014 год был первым заместителем Руководителя Главного управления Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Украины.

9 апреля 2014 года назначен Руководителем Главного департамента Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Украины.

21 сентября 2020 года назначен послом Украины в Италии, заменив на этой должности уволенного в июле Евгения Перелыгина.

11 августа 2021 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сан-Марино по совместительству.

13 декабря 2021 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Мальта по совместительству.

21 июля 2025 года уволен с занимаемых должностей и назначен послом в Королевстве Бельгия.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Брусило послом Украины в Италии.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Кабинет Министров Украины
Дипломатка
Офис Президента Украины
Мальта
Люксембург
Бельгия
Италия
Владимир Зеленский
Украина