Зеленский назначил нового посла в Люксембурге - кто такой Ярослав Мельник

Фото: Торгово-промышленная палата Италии в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Бельгия Ярослава Мельника Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ президента.

Детали

Ярослав Мельник родился 6 января 1980 года в городке Дубровица Ровенской области.

С 1996 по 2002 год учился в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Получил специальность магистра международных отношений и переводчика с английского языка.

В 2012 году завершил обучение в Институте последипломного образования Национального университета водного хозяйства и природопользования. Получил специальность экономиста.

В июле 2002 года принял присягу государственного служащего Украины. С 2002 по 2008 год работал ведущим специалистом, заведующим сектором, заместителем начальника Управления Секретариата Кабинета Министров Украины, заместителем Руководителя Протокола Премьер-министра Украины.

С 2008 по 2010 год работал заместителем руководителя торгово-экономической миссии Посольства Украины в Итальянской Республике при Генеральном консульстве в Милане Министерства экономики Украины.

С 2010 по 2014 год был первым заместителем Руководителя Главного управления Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Украины.

9 апреля 2014 года назначен Руководителем Главного департамента Государственного Протокола и Церемониала Администрации Президента Украины.

21 сентября 2020 года назначен послом Украины в Италии, заменив на этой должности уволенного в июле Евгения Перелыгина.

11 августа 2021 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сан-Марино по совместительству.

13 декабря 2021 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Мальта по совместительству.

21 июля 2025 года уволен с занимаемых должностей и назначен послом в Королевстве Бельгия.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Брусило послом Украины в Италии.