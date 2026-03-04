Зеленський призначив Ігоря Брусила послом України в Італії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила послом України в Італії. До цього Брусило обіймав посаду заступника керівника Офісу Президента і мав досвід роботи в Італії.
Президент України Володимир Зеленський призначив заступник керівника Офісу Президента Ігоря Брусила послом України в Італії. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті глави держави.
Деталі
Призначити Брусила Ігоря Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці
Додатково
Ігор Брусило народився у 1980 році. Він закінчив з відзнаками Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Переклад" та Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю "Міжнародне право".
З 2002 до 2005 року працював в Адміністрації Президента України. З 2005 до 2007 року працював в Апараті Верховної Ради України.
З 2007 до 2011 року перебував на дипломатичній службі в Посольстві України в Італійській Республіці. З 2011 до 2012 року знову працював в Апараті Верховної Ради України.
З 2012 по 2021 роки він був головним консультантом, завідувачем відділу, заступником керівника Департаменту, першим заступником Керівника Служби, керівником Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський оновив склад делегації для переговорів щодо укладення угоди про вступ України до ЄС, призначивши віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку очільником делегації та головним переговірником.