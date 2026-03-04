$43.450.22
3 березня, 18:22 • 23790 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 47384 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 38887 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 44947 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 45807 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 27440 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 24824 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24753 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34975 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 125856 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Зеленський призначив Ігоря Брусила послом України в Італії

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила послом України в Італії. До цього Брусило обіймав посаду заступника керівника Офісу Президента і мав досвід роботи в Італії.

Зеленський призначив Ігоря Брусила послом України в Італії

Президент України Володимир Зеленський призначив заступник керівника Офісу Президента Ігоря Брусила послом України в Італії. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті глави держави.

Деталі

Призначити Брусила Ігоря Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці

- йдеться в тексті указу.

Додатково

Ігор Брусило народився у 1980 році. Він закінчив з відзнаками Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Переклад" та Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю "Міжнародне право".

З 2002 до 2005 року працював в Адміністрації Президента України. З 2005 до 2007 року працював в Апараті Верховної Ради України.

З 2007 до 2011 року перебував на дипломатичній службі в Посольстві України в Італійській Республіці. З 2011 до 2012 року знову працював в Апараті Верховної Ради України.

З 2012 по 2021 роки він був головним консультантом, завідувачем відділу, заступником керівника Департаменту, першим заступником Керівника Служби, керівником Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський оновив склад делегації для переговорів щодо укладення угоди про вступ України до ЄС, призначивши віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку очільником делегації та головним переговірником.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаСвіт
Верховна Рада України
Італія
Володимир Зеленський
Україна