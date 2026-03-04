Зеленский назначил Игоря Брусило послом Украины в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Брусило послом Украины в Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте главы государства.

Детали

Назначить Брусило Игоря Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике - говорится в тексте указа.

Дополнительно

Игорь Брусило родился в 1980 году. Он окончил с отличием Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Перевод" и Украинскую академию внешней торговли по специальности "Международное право".

С 2002 по 2005 год работал в Администрации Президента Украины. С 2005 по 2007 год работал в Аппарате Верховной Рады Украины.

С 2007 по 2011 год находился на дипломатической службе в Посольстве Украины в Итальянской Республике. С 2011 по 2012 год снова работал в Аппарате Верховной Рады Украины.

С 2012 по 2021 годы он был главным консультантом, заведующим отделом, заместителем руководителя Департамента, первым заместителем Руководителя Службы, руководителем Службы Государственного Протокола и Церемониала Офиса Президента Украины.

Напомним

