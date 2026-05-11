ЕС готовит новый удар по «теневому флоту» путина и российским банкам — Politico

Европейский Союз готовит новый масштабный пакет санкций против россии, главной целью которого может стать так называемый "теневой флот" кремля – сеть старых танкеров с непрозрачной структурой собственности, через которые москва продолжает экспортировать нефть в обход ограничений. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Новый пакет санкций могут представить уже летом

По данным издания, в Брюсселе уже начали подготовку 21-го пакета санкций, который могут представить в конце июня или начале июля.

Помимо "теневого флота", под ограничения могут попасть российские банки, финансовые учреждения, предприятия военно-промышленного комплекса, а также компании, причастные к продаже похищенного украинского зерна.

Европейские дипломаты и чиновники считают, что усиление давления на "теневой флот" позволит ударить по одному из главных источников доходов кремля и заставить владимира путина отказаться от максималистских требований по Украине.

Экономическая ситуация в россии сейчас худшая с начала войны. Это именно тот момент, когда нужно усиливать давление, потому что россия чувствует себя плохо - заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС.

В ЕС хотят вернуть санкции, которые ранее блокировала Венгрия

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после встречи министров в Люксембурге заявила, что после смены власти в Венгрии появился новый импульс для санкционной политики.

Мы должны вернуться к санкциям, которые ранее были на столе, но не были согласованы, а также двигаться вперед с новым пакетом санкций - сказала Каллас.

По информации Politico, Еврокомиссия также может вернуться к идее запрета морских услуг для российских судов. Ранее это блокировали Мальта и Греция.

Отдельно в ЕС рассматривают возможность введения санкций против представителей русской православной церкви, в частности патриарха кирилла, который открыто поддерживает войну против Украины.

В Брюсселе считают, что позиции Украины усилились

В ЕС убеждены, что позиции Украины за последний год укрепились как в военном, так и в политическом плане.

Среди причин называют согласованный ЕС кредит на 90 млрд евро, развитие украинского дальнобойного вооружения, успехи на фронте и психологический эффект от ударов по россии, в частности во время подготовки к параду 9 мая в москве.

90 миллиардов евро и санкции работают. Это создает импульс и ставит Украину в значительно лучшую позицию - заявил представитель одной из стран НАТО.

В материале также отмечается, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас выступают за "большой пакет" санкций против москвы.

Европа хочет активнее включиться в переговорный процесс

Европейские страны все больше демонстрируют готовность брать на себя большую роль в поддержке Украины независимо от позиции США.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Европа готовит новую попытку вернуться к переговорному процессу по войне в Украине в формате Франции, Германии и Великобритании.

Мы готовы взять на себе больше ответственности и обсуждаем это с США и Украиной - сказал он.

В Politico также отмечают, что в ЕС надеются использовать ближайшие месяцы для усиления давления на россию, пока в США продолжается предвыборная кампания, а администрация Дональда Трампа еще сохраняет интерес к российско-украинскому вопросу.

