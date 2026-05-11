Новое правительство Венгрии рискует спровоцировать конфликт с ЕС из-за российских энергоносителей — Bloomberg

Новое правительство премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра рискует пойти на конфронтацию с Европейским Союзом из-за плана продолжать закупки российской энергии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Будапешт хочет диверсифицировать энергетический импорт страны после почти полной зависимости от российских поставок при предыдущем правительстве, но не планирует полностью отказываться от них, заявил в понедельник будущий министр экономики и энергетики Иштван Капитань.

Это заявление стало первым потенциальным источником напряженности между Брюсселем и Мадьяром, который пообещал вернуть Венгрию в европейское политическое пространство после 16 лет противоречивого правления Виктора Орбана.

ЕС планирует запретить импорт российского природного газа и нефти. До прошлого года блок получал лишь 3% своего импорта нефти из России, и этот объем приходится на две страны — Венгрию и Словакию.

"Мы не хотим полностью отказываться от российской энергии, мы хотим стоять на нескольких опорах", — сказал Капитань, бывший руководитель Shell, после слушаний по утверждению. "У нас есть два нефтепровода, и мы должны их использовать. Мы всегда должны покупать энергию из самых дешевых и надежных источников".

Эра Орбана ушла в прошлое. Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии

Капитань добавил, что новое правительство не планирует вмешиваться в деятельность компании Mol Nyrt., частично государственной нефтегазовой компании Венгрии, которая импортирует российскую нефть и конфликтовала с Хорватией по поводу мощностей альтернативного трубопровода. Он заявил, что имеет "очень хорошие" отношения с руководством Mol.

Сбалансирование проевропейского курса Венгрии с энергетической политикой станет задачей Аниты Орбан, которая заявила о намерении конструктивно сотрудничать с ЕС в качестве будущего министра иностранных дел.

Она сказала на парламентских слушаниях, что Венгрия будет использовать право вето в ЕС — которое Виктор Орбан регулярно применял на саммитах — только как крайнюю меру. Приоритетом является восстановление доступа к десяткам миллиардов евро финансирования ЕС, которое было заморожено из-за проблем с верховенством права.

"Слишком часто Венгрия была проблемой в принятии решений в Европе", — сказала Орбан, которая не является родственницей бывшего премьера. "Мы использовали вето не как крайнее средство, а как политический театр".

Сибига видит новую динамику на пути Украины в ЕС после выборов в Венгрии