Сибига видит новую динамику на пути Украины в ЕС после выборов в Венгрии

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил новую динамику на пути Украины в ЕС после выборов в Венгрии, сообщили в МИД, пишет УНН.

"После исторических выборов в Венгрии Украина уже видит новую динамику на пути к членству в ЕС", заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время подхода к прессе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Разблокированный кредит в 90 миллиардов укрепит макрофинансовую стабильность Украины и будет направлен, в частности, на производство дронов и подготовку к зиме, добавил он.

