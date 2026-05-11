Сибига в Брюсселе отметил «новое ощущение импульса» — на повестке дня новые санкции и роль Европы в мирных усилиях

Переговоры будут сосредоточены на ситуации в Украине, а Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, прибыв сегодня утром на переговоры в рамках встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, отметил "новое чувство импульса", пишет УНН.

Что ж, я приехал сюда с новым чувством импульса. Я буду присутствовать на очень важных встречах на уровне министров иностранных дел, Совете ЕС по иностранным делам, а также на встрече нашей международной коалиции за возвращение украинских детей - сказал Сибига журналистам перед заседанием.

Украина стабилизировала фронт и также закрывает небо

Министр отметил, что "у нас новая реальность на поле боя, поэтому Украина стала сильнее". ​​"После тяжелейшей зимы нам удалось пережить эту зиму, конечно, с помощью наших международных партнеров. И на поле боя мы стабилизировали фронт. Мы стабилизировали фронт, и мы также в таком положении, что закрыли небо. Если говорить о дронах, то теперь мы можем сбивать до 90% воздушных объектов, которыми россияне атакуют нас. Кроме того, мы проводим очень эффективные специальные дальнобойные санкции, и они работают", - сказал глава МИД.

Обсуждение новых санкций против рф

"Также мы заметили новые, очень интересные события в россии, не только в экономике, поэтому мы следим за ними. И для нас это также сигнал к продолжению давления на россию. Вот почему я здесь также, чтобы обсудить с коллегами новые пакеты санкций", - сообщил Сибига.

Мирные усилия

По его словам, "конечно, мы обсудим мирные усилия". "Мы стараемся использовать любую возможность, чтобы приблизить мир, справедливый и всеобъемлющий мир. И, пожалуй, именно поэтому я упомянул об импульсе, мы могли бы поговорить о новой роли Европы", - указал министр.

"Да, у нас есть основные мирные переговоры под руководством США, и нам нужно это направление, и нам нужно лидерство США, но Европа также может сыграть свою роль, новую роль. Я обсужу это направление со своими коллегами. И мы говорим не об альтернативных мирных переговорах или мирном направлении или дипломатическом направлении, а о взаимодополняющем", - подчеркнул Сибига.

По его словам, "мы прилагаем все усилия, чтобы приблизить мир". "Это, конечно, наша стратегическая цель", - подчеркнул он.

