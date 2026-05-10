Сибига завтра примет участие в мероприятиях ЕС и НАТО в Брюсселе

Завтра, 11 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит с визитом Брюссель в Бельгии, где примет участие в важных мероприятиях по линии ЕС и НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.

Сообщается, что он также будет присутствовать на важном министерском заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Андрей Сибига выступит на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, где речь пойдет об усилении давления на агрессора, поддержке Украины и мирных усилиях. В МИД говорят, что особое внимание уделят ускорению вступления Украины в ЕС и открытию переговорных кластеров.

