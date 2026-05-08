Украина рассматривает возможность направить экспертов для защиты воздушного пространства Латвии - Сибига
Киев • УНН
Киев планирует направить экспертов для укрепления безопасности воздушного пространства Латвии. Это поможет предотвратить инциденты из-за российских систем РЭБ.
Украина рассматривает возможность направления групп экспертов для оказания непосредственной помощи в укреплении безопасности воздушного пространства Латвии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после разговора с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, передает УНН.
По поручению Президента Владимира Зеленского мы также рассматриваем возможность направления групп украинских экспертов для оказания непосредственной помощи в укреплении безопасности воздушного пространства наших друзей от любых типов инцидентов
Министр отметил, что Киев уже выразил свои извинения всем трем странам Балтии – Эстонии, Латвии и Литве, а также Финляндии – за непреднамеренные инциденты, вызванные перенаправлением украинских дронов российскими системами РЭБ.
Наши профильные учреждения тесно сотрудничают, чтобы минимизировать риски повторения подобных случаев
Добавим
Ранее Сибига сообщил: если подтвердится, что это украинские дроны, намеренно отклоненные с курса и направленные в сторону Латвии российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), "выразим наши искренние извинения латвийским друзьям". Глава МИД подчеркнул, что Украина никогда не направляла никаких беспилотников в сторону Латвии.
Напомним
7 мая с территории рф в Латвию залетели беспилотники, два из которых разбились. Один дрон попал в пустой резервуар нефтебазы в городе Резекне.