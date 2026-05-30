Трамп находится в отличном состоянии здоровья, но у него отек на ноге и синяки на руках - врач

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

Врач Шон Барбабелла подтвердил отличное состояние здоровья 79-летнего Дональда Трампа. У президента обнаружили незначительные отек ноги и синяки на руках.

Президент США Дональд Трамп остается в отличном состоянии здоровья, заявил его врач в записке, опубликованной Белым домом в пятницу, ссылаясь на результаты обследования, проведенного на этой неделе, которые показали, что 79-летний президент продолжает испытывать "небольшой отек голени" и имеет "незначительные" синяки на руках, пишет УНН со ссылкой на Reuters. 

Детали

"Президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя хорошую работу сердца, легких, нервной системы и общее физическое состояние", — написал доктор Шон Барбабелла в записке за вторник, опубликованной поздно вечером в пятницу, добавив, что Трамп "полностью годен выполнять все обязанности главнокомандующего и главы государства".

Визит Трампа во вторник в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, его третий визит за 13 месяцев, внимательно отслеживался на фоне того, как за последний год Белому дому пришлось подробно рассказывать о нескольких проблемах со здоровьем президента после того, как на фотографиях были видны опухшие лодыжки, синяки на руках и пятна на шее.

Вскоре после визита Трамп заявил, что "все прошло идеально".

В записке Барбабеллы упоминалось о "небольшой отечность голени Трампа... с улучшением по сравнению с прошлым годом" и продолжающихся синяках на руках, которые были описаны как "распространенные", "доброкачественные" и "соответствующие незначительному раздражению мягких тканей, связанному с частым рукопожатием на фоне приема аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний".

В записке не упоминалась причина лечения кожи на шее президента в марте и не указывалось, что он прошел еще одно обследование магнитно-резонансной томографией, как это было сделано в октябре.

Трамп, которому в июне исполнится 80 лет и который стал старейшим человеком, вступившим в должность президента США, часто кажется более энергичным и подтянутым, чем его предшественник-демократ Джо Байден, покинувший свой пост в прошлом году в возрасте 82 лет после того, как возникли вопросы о его пригодности к работе.

В меморандуме, опубликованном в пятницу, говорится о том, что общая функция сердца президента в норме и что "комплексное неврологическое обследование продемонстрировало нормальное психическое состояние", включая скрининг на депрессию и тревогу.

"Было предоставлено профилактическое консультирование, включая рекомендации по диете, рекомендации по приему низких доз аспирина, увеличению физической активности и дальнейшему снижению веса", – говорится в служебной записке.

Рост Трампа составляет 190 см, а вес – 108 кг, добавлено в меморандуме.

