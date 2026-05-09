Эра Орбана ушла в прошлое. Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии
УНН
Петер Мадьяр официально стал премьером Венгрии вместо Виктора Орбана. Он планирует встречу с Зеленским в Берегово для обсуждения важных вопросов.
Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр официально вступил в должность - это событие свидетельствует о завершении 16-летней эры правления Виктора Орбана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на венгерское медиа Telex.
Политик принес присягу в центре зала заседаний венгерского парламента и впоследствии подписал соответствующий указ. На учредительном заседании парламента за него проголосовали 140 депутатов.
После назначения Мадьяра встретили аплодисментами, а депутаты поприветствовали нового премьер-министра овациями. Однако представители партии "Фидес" Виктора Орбана воздержались от оваций.
Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса", новоизбранный премьер-министр страны Петер Мадьяр инициировал встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово на Закарпатье.
Также Петер Мадьяр заявил, что вопрос возвращения заблокированных активов украинского Ощадбанка будет обсуждать с Президентом Владимиром Зеленским только после своего официального вступления в должность.
Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет принимать депутатский мандат и не будет работать в парламенте после выборов.