Эра Орбана ушла в прошлое. Петер Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр официально вступил в должность - это событие свидетельствует о завершении 16-летней эры правления Виктора Орбана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на венгерское медиа Telex.

Политик принес присягу в центре зала заседаний венгерского парламента и впоследствии подписал соответствующий указ. На учредительном заседании парламента за него проголосовали 140 депутатов.

После назначения Мадьяра встретили аплодисментами, а депутаты поприветствовали нового премьер-министра овациями. Однако представители партии "Фидес" Виктора Орбана воздержались от оваций.

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса", новоизбранный премьер-министр страны Петер Мадьяр инициировал встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово на Закарпатье.

Также Петер Мадьяр заявил, что вопрос возвращения заблокированных активов украинского Ощадбанка будет обсуждать с Президентом Владимиром Зеленским только после своего официального вступления в должность.

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет принимать депутатский мандат и не будет работать в парламенте после выборов.