Лейбористская партия Мальты в четвертый раз выиграла парламентские выборы
Киев • УНН
Лейбористская партия Мальты в четвертый раз подряд победила на выборах при явке 87%. Премьер Роберт Абела объявил о получении сильного мандата.
Левоцентристская Лейбористская партия (MLP) получила беспрецедентный четвертый срок на всеобщих выборах на Мальте. Таковы предварительные результаты выборов. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Право голоса в самой маленькой стране Евросоюза имели более 340 000 человек. Явка составила 87%.
Премьер-министр Роберт Абела заявил журналистам: результаты показывают, что его партия "получила сильный мандат". "Давайте сохраним дух национального единства и будем вместе двигать страну вперед", – сказал он.
Это не тот результат, которого мы хотели, но это очень четкое послание. Мы будем продолжать работать, чтобы быть сильной альтернативой для страны
Ожидается, что официальные результаты будут объявлены позже в воскресенье.
48-летний Абела объявил досрочные выборы на год раньше. Он заявил, что его правительству нужен новый мандат, чтобы провести страну через энергетический кризис, вызванный войной в Иране. Опросы перед выборами показали, что его партия является явным фаворитом.
Националистическая партия пыталась представить своего 30-летнего кандидата Борга как новую альтернативу, способную изменить политический курс после более чем десятилетия правления лейбористов. Борг – адвокат и бывший победитель конкурса красоты "Мистер Мальта" – раскритиковал хаос в стране, указывая, в частности, на проблемы в системе здравоохранения и отключения электроэнергии.
В Колумбии проходят президентские выборы, результаты могут повлиять на отношения со США - СМИ 31.05.26, 15:22 • 2662 просмотра