Лейбористская партия Мальты в четвертый раз выиграла парламентские выборы

$44.2751.44
ukenru
Эксклюзив
11:09 • 12660 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 28964 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 26291 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 75200 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 81180 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 47865 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 88117 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 104089 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 63866 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 65116 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.3м/с
68%
746мм
Популярные новости
Экспериментальный укол против рака полностью уничтожил опухоли у части пациентов – исследование31 мая, 08:24 • 6092 просмотра
Трамп требует изменить проект соглашения с Ираном по ядерной программе – Axios31 мая, 08:29 • 13318 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 20399 просмотра
Дроны ССО поразили ключевой узел нефтепровода "Сургут-Полоцк" и нефтебазу у границы с Украиной31 мая, 09:46 • 3934 просмотра
лукашенко отреагировал на заявление о 500 потенциальных целях Украины в беларуси и заявил о своей целиVideo31 мая, 09:58 • 7364 просмотра
публикации
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 20528 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города31 мая, 06:00 • 31222 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 75207 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 52975 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 56935 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ринат Ахметов
Никушор Дан
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Китай
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 24150 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 44457 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 59980 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 63964 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 74584 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Хранитель
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Лейбористская партия Мальты в четвертый раз выиграла парламентские выборы

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Лейбористская партия Мальты в четвертый раз подряд победила на выборах при явке 87%. Премьер Роберт Абела объявил о получении сильного мандата.

Лейбористская партия Мальты в четвертый раз выиграла парламентские выборы

Левоцентристская Лейбористская партия (MLP) получила беспрецедентный четвертый срок на всеобщих выборах на Мальте. Таковы предварительные результаты выборов. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Право голоса в самой маленькой стране Евросоюза имели более 340 000 человек. Явка составила 87%.

Премьер-министр Роберт Абела заявил журналистам: результаты показывают, что его партия "получила сильный мандат". "Давайте сохраним дух национального единства и будем вместе двигать страну вперед", – сказал он.

Это не тот результат, которого мы хотели, но это очень четкое послание. Мы будем продолжать работать, чтобы быть сильной альтернативой для страны

- заявил со своей стороны лидер оппозиционной консервативной Националистической партии (PN) Алекс Борг.

Ожидается, что официальные результаты будут объявлены позже в воскресенье.

48-летний Абела объявил досрочные выборы на год раньше. Он заявил, что его правительству нужен новый мандат, чтобы провести страну через энергетический кризис, вызванный войной в Иране. Опросы перед выборами показали, что его партия является явным фаворитом.

Националистическая партия пыталась представить своего 30-летнего кандидата Борга как новую альтернативу, способную изменить политический курс после более чем десятилетия правления лейбористов. Борг – адвокат и бывший победитель конкурса красоты "Мистер Мальта" – раскритиковал хаос в стране, указывая, в частности, на проблемы в системе здравоохранения и отключения электроэнергии.

В Колумбии проходят президентские выборы, результаты могут повлиять на отношения со США - СМИ 31.05.26, 15:22 • 2662 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Европейский Союз
Мальта