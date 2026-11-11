Ирландия выделила Украине еще 25 млн евро на поддержку энергетики
Киев • УНН
Ирландия внесла 25 млн евро в фонд для ремонта энергообъектов и развития генерации. В октябре средства также предоставили Германия, Мальта и REKK.
Ирландия внесла дополнительные 25 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины, через который закупается оборудование для ремонта, восстановления поврежденных энергообъектов и наращивания генерирующих мощностей. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
Подробности
Первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль поблагодарил Ирландию за взнос в Фонд и поддержку энергетического сектора Украины в этот сложный период.
Фонд — это эффективный и прозрачный инструмент поддержки украинской энергетики. Через него закупается оборудование для ремонта, восстановления поврежденных объектов и наращивания генерирующих мощностей. Таким образом, поддержка партнеров помогает нам снова и снова восстанавливать электроснабжение после российских атак и возвращать свет в дома миллионов украинских семей, школы, больницы и на предприятия
В Минэнерго отметили, что в октябре в Фонд поддержки энергетики Украины поступили грантовые взносы от Германии — 249,7 миллиона евро, Мальты — 50 тысяч евро и венгерской компании REKK — 3 тысячи евро.
Контекст
Ирландия придерживается политики военного нейтралитета, поэтому ее поддержка Украины сосредоточена преимущественно на невоенной помощи. В частности, страна оказывает финансовую, гуманитарную и энергетическую поддержку.
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