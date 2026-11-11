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Financial Times

Ирландия выделила Украине еще 25 млн евро на поддержку энергетики

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Ирландия внесла 25 млн евро в фонд для ремонта энергообъектов и развития генерации. В октябре средства также предоставили Германия, Мальта и REKK.

Ирландия выделила Украине еще 25 млн евро на поддержку энергетики

Ирландия внесла дополнительные 25 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины, через который закупается оборудование для ремонта, восстановления поврежденных энергообъектов и наращивания генерирующих мощностей. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Подробности

Первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль поблагодарил Ирландию за взнос в Фонд и поддержку энергетического сектора Украины в этот сложный период.

Фонд — это эффективный и прозрачный инструмент поддержки украинской энергетики. Через него закупается оборудование для ремонта, восстановления поврежденных объектов и наращивания генерирующих мощностей. Таким образом, поддержка партнеров помогает нам снова и снова восстанавливать электроснабжение после российских атак и возвращать свет в дома миллионов украинских семей, школы, больницы и на предприятия

- сказал Шмыгаль.

В Минэнерго отметили, что в октябре в Фонд поддержки энергетики Украины поступили грантовые взносы от Германии — 249,7 миллиона евро, Мальты — 50 тысяч евро и венгерской компании REKK — 3 тысячи евро.

Контекст

Ирландия придерживается политики военного нейтралитета, поэтому ее поддержка Украины сосредоточена преимущественно на невоенной помощи. В частности, страна оказывает финансовую, гуманитарную и энергетическую поддержку.

Председательствующая в ЕС Ирландия хочет открыть все переговорные кластеры для Украины в этом году - СМИ15.10.26, 12:47 • 35338 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеЭкономика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Республика Ирландия
Министерство энергетики Украины
Мальта
Германия
Украина
Денис Шмыгаль