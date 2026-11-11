Ирландия выделила Украине еще 25 млн евро на поддержку энергетики

Ирландия внесла дополнительные 25 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины, через который закупается оборудование для ремонта, восстановления поврежденных энергообъектов и наращивания генерирующих мощностей. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль поблагодарил Ирландию за взнос в Фонд и поддержку энергетического сектора Украины в этот сложный период.

Фонд — это эффективный и прозрачный инструмент поддержки украинской энергетики. Через него закупается оборудование для ремонта, восстановления поврежденных объектов и наращивания генерирующих мощностей. Таким образом, поддержка партнеров помогает нам снова и снова восстанавливать электроснабжение после российских атак и возвращать свет в дома миллионов украинских семей, школы, больницы и на предприятия