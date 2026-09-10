Мальта и остров Гоцо остались без электричества из-за аварии на СПГ - Bild

В четверг, 10 сентября, на Мальте, а также на соседнем острове Гозо накануне днём произошёл масштабный сбой в электроснабжении. Без электричества остались более 30 населённых пунктов, сообщает Bild, передаёт УНН.

Детали

В домах и отелях отключились кондиционеры, а в пляжных барах перестали работать телевизоры.

О перебоях начали массово сообщать жители и туристы. По данным мальтийского оператора Enemalta, авария произошла из-за внезапной остановки оборудования на установке СПГ. Чтобы сохранить стабильность всей энергосистемы, пришлось временно отключить электроэнергию в ряде районов.

Для Мальты это уже не первый серьёзный блэкаут за последние недели. В конце августа остров Гозо 26 часов оставался без электричества из-за проблем с несколькими высоковольтными линиями. Власти пообещали компенсации пострадавшим.

Этим летом перебои с электроснабжением на островах происходят чаще, чем обычно. На фоне роста потребления в туристический сезон на Мальте уже обсуждают, справляется ли энергосистема с нагрузкой. Enemalta выступает за увеличение инвестиций в электросети.

Для восстановления электроснабжения запустили резервные источники питания. В некоторых населённых пунктах электроснабжение восстановилось примерно через час. Причину сбоя на энергогенерирующем объекте Enemalta пока расследуют, сообщили СМИ.

Напомним

В июне текущего года на Мальте произошёл мощный взрыв на фабрике фейерверков Lourdes Fireworks Factory. В результате инцидента были повреждены дома и травмированы два человека.