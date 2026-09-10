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The Guardian
Опалення
Техніка

Мальта і острів Гозо залишилися без електрики через аварію на СПГ - Bild

Київ • УНН

 • 676 перегляди

Через зупинку обладнання на установці СПГ без електрики залишилися понад 30 населених пунктів Мальти й Гозо. Причину аварії розслідують.

Мальта і острів Гозо залишилися без електрики через аварію на СПГ - Bild

У четвер, 10 вересня, на Мальті, а також на сусідньому острові Гозо напередодні вдень стався масштабний збій у електропостачанні. Без електрики залишилися понад 30 населених пунктів, повідомляє Bild, передає УНН.

Деталі

У будинках і готелях вимкнулися кондиціонери, а в пляжних барах перестали працювати телевізори.

Про перебої почали масово повідомляти мешканці та туристи. За даними мальтійського оператора Enemalta, аварія сталася через раптову зупинку обладнання на установці СПГ. Щоб зберегти стабільність усієї енергосистеми, довелося тимчасово відключити електроенергію в ряді районів.

Для Мальти це вже не перший серйозний блекаут за останні тижні. Наприкінці серпня острів Гозо 26 годин залишався без електроенергії через проблеми з кількома високовольтними лініями. Влада пообіцяла компенсації постраждалим.

Цього літа перебої з електропостачанням на островах трапляються частіше, ніж зазвичай. На тлі зростання споживання в туристичний сезон на Мальті вже обговорюють, чи справляється енергосистема з навантаженням. Enemalta виступає за збільшення інвестицій в електромережі.

Для відновлення електропостачання запустили резервні джерела живлення. У деяких населених пунктах електропостачання відновилося приблизно через годину. Причину збою на енергогенеруючому об’єкті Enemalta поки що розслідують, повідомили ЗМІ.

Нагадаємо

У червні поточного року на Мальті стався потужний вибух на фабриці феєрверків Lourdes Fireworks Factory. Внаслідок інциденту пошкоджено будинки та травмовано двох людей.

Євген Устименко

Світ
Вибухи
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
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Мальта