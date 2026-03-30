Названы крупнейшие и наименьшие автомобильные рынки ЕС в феврале 2026 года

Киев • УНН

 • 686 просмотра

В феврале в ЕС было продано 865,4 тысячи автомобилей. Крупнейшим рынком стала Германия с показателем 211,3 тыс. единиц, а наименьшим — Мальта с 521 регистрацией.

В феврале 2026 года в странах Европейского Союза было продано 865,4 тысячи новых легковых автомобилей. Рынок показал разную динамику в разных странах: некоторые государства демонстрировали рост, а некоторые - сокращение продаж. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Крупнейшим рынком в ЕС остается Германия, где за месяц было зарегистрировано почти 211,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% больше, чем в феврале прошлого года

- говорится в сообщении.

Отмечается, что наименьшее количество авто зарегистрировано на Мальте – 521 ед. (+72%).

В ТОП-5 крупнейших рынков Евросоюза вошли:

  • Германия – 211262 авто (+4%);
    • Италия – 157248 ед. (+14%);
      •  Франция – 120764 ед. (-15%);
        • Испания – 97082 ед. (+7%);
          • Польша – 47462 ед. (+6%).

            Наименьшими рынками ЕС были:

            • Литва – 2593 ед. (+2%);
              • Латвия – 1443 ед. (+3%);
                • Кипр – 1145 ед. (-11%);
                  • Эстония – 1138 ед. (+82%);
                    • Мальта – 521 ед. (+72%).

                      Тем временем, в Украине в феврале 2026 года было реализовано 4,4 тыс. новых легковых авто (как в Люксембурге за тот же период).

                      Ольга Розгон

