Названы крупнейшие и наименьшие автомобильные рынки ЕС в феврале 2026 года

В феврале 2026 года в странах Европейского Союза было продано 865,4 тысячи новых легковых автомобилей. Рынок показал разную динамику в разных странах: некоторые государства демонстрировали рост, а некоторые - сокращение продаж. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Крупнейшим рынком в ЕС остается Германия, где за месяц было зарегистрировано почти 211,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% больше, чем в феврале прошлого года - говорится в сообщении.

Отмечается, что наименьшее количество авто зарегистрировано на Мальте – 521 ед. (+72%).

В ТОП-5 крупнейших рынков Евросоюза вошли:

Германия – 211262 авто (+4%);

Италия – 157248 ед. (+14%);

Франция – 120764 ед. (-15%);

Испания – 97082 ед. (+7%);

Польша – 47462 ед. (+6%).

Наименьшими рынками ЕС были:

Литва – 2593 ед. (+2%);

Латвия – 1443 ед. (+3%);

Кипр – 1145 ед. (-11%);

Эстония – 1138 ед. (+82%);

Мальта – 521 ед. (+72%).

Тем временем, в Украине в феврале 2026 года было реализовано 4,4 тыс. новых легковых авто (как в Люксембурге за тот же период).

Налогообложение продажи авто в Украине - озвучены новые правила для владельцев