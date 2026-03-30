Названо найбільші та найменші автомобільні ринки ЄС у лютому 2026 року
Київ • УНН
У лютому в ЄС продали 865,4 тисячі авто. Найбільшим ринком стала Німеччина з показником 211,3 тис. одиниць, а найменшим — Мальта з 521 реєстрацією.
У лютому 2026 року в країнах Європейського Союзу було продано 865,4 тисячі нових легкових автомобілів. Ринок показав різну динаміку в різних країнах: деякі держави демонстрували зростання, а деякі - скорочення продажів. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.
Найбільшим ринком в ЄС залишається Німеччина де за місяць було зареєстровано майже 211,3 тис. нових легковиків, що на 4% більше, ніж у лютому минулого року
Зазначається, що найменшу кількість авто зареєстровано на Мальті – 521 од (+72%).
В ТОП-5 найбільших ринків Євросоюзу увійшли:
- Німеччина – 211262 авто (+4%);
- Італія – 157248 од. (+14%);
- Франція – 120764 од. (-15%);
- Іспанія – 97082 од. (+7%);
- Польща – 47462 од. (+6%).
Найменшими ринками ЄС були:
- Литва – 2593 од. (+2%);
- Латвія – 1443 од. (+3%);
- Кіпр – 1145 од. (-11%);
- Естонія – 1138 од. (+82%);
- Мальта – 521 од. (+72%).
Тим часом, в Україні у лютому 2026 року було реалізовано 4,4 тис. нових легкових авто (як у Люксембурзі за той самий період).
