Названо найбільші та найменші автомобільні ринки ЄС у лютому 2026 року

У лютому 2026 року в країнах Європейського Союзу було продано 865,4 тисячі нових легкових автомобілів. Ринок показав різну динаміку в різних країнах: деякі держави демонстрували зростання, а деякі - скорочення продажів. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Найбільшим ринком в ЄС залишається Німеччина де за місяць було зареєстровано майже 211,3 тис. нових легковиків, що на 4% більше, ніж у лютому минулого року - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найменшу кількість авто зареєстровано на Мальті – 521 од (+72%).

В ТОП-5 найбільших ринків Євросоюзу увійшли:

Німеччина – 211262 авто (+4%);

Італія – 157248 од. (+14%);

Франція – 120764 од. (-15%);

Іспанія – 97082 од. (+7%);

Польща – 47462 од. (+6%).

Найменшими ринками ЄС були:

Литва – 2593 од. (+2%);

Латвія – 1443 од. (+3%);

Кіпр – 1145 од. (-11%);

Естонія – 1138 од. (+82%);

Мальта – 521 од. (+72%).

Тим часом, в Україні у лютому 2026 року було реалізовано 4,4 тис. нових легкових авто (як у Люксембурзі за той самий період).

