Украина примет участие в детском Евровидении-2026 на Мальте

Суспільне Мовлення сообщило, что Украина примет участие в Детском песенном конкурсе Евровидение-2026, который пройдет 24 октября на Мальте, передает УНН.

Музыкальным продюсером нацотбора в четвертый раз станет певица и сонграйтер Светлана Тарабарова. Это будет двадцатым выступлением Украины на международном конкурсе, который в этом году пройдет в октябре на Мальте — говорится в сообщении.

По словам главы украинской делегации на Евровидении Оксаны Скибинской, в этом году конкурс состоится раньше, поэтому финал Нацотбора стоит ожидать тоже раньше, в сентябре.

Напомним

Детское Евровидение-2026 состоится на Мальте 24 октября и будет проходить в зале MFCC в поселке Та-Кали.

В прошлом году представительница Франции Lou Deleuze одержала победу на Детском Евровидении-2025 в Грузии с песней Ce Monde, набрав 248 баллов. Украинка София Нерсесян с песней "Мотанка" заняла второе место со 177 баллами.