Страны ЕС выступили против модели "деньги за реформы" в новом бюджете блока
Киев • УНН
Франция, Италия, Испания и другие страны ЕС выступили против предложения Еврокомиссии увязать выплаты из бюджета на 2028-2034 годы с проведением реформ. Критики опасаются задержек выплат и усиления влияния Брюсселя.
Десять стран Европейского Союза, среди которых Франция, Италия и Испания, выступили против предложения Европейской комиссии увязать выплаты из бюджета ЕС с проведением реформ в странах-членах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов, пишет УНН.
Детали
Предложение касается бюджета ЕС на 2028–2034 годы объемом почти 2 трлн евро. Оно предусматривает, что страны должны выполнять реформы, в частности в пенсионной сфере, чтобы получать финансирование.
По данным Politico, против модели выступили как крупные доноры бюджета, так и страны, которые получают больше средств из фондов ЕС, в частности Польша, Венгрия и Мальта.
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Критики считают, что такой механизм может привести к задержкам выплат, усилить влияние Брюсселя на внутреннюю политику государств и поставить финансирование регионов в зависимость от выполнения реформ.
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Споры продолжатся
Politico отмечает, что аналогичный механизм уже применялся в фонде восстановления после COVID-19. Еврокомиссия считает его успешным, тогда как ряд стран жалуется на задержки выплат и сложность выполнения условий.
Ожидается, что дискуссия по этой модели продолжится во время следующих саммитов ЕС, посвященных согласованию нового семилетнего бюджета.
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