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Европейцы хотят независимости от США, но не верят в собственные вооруженные силы - опрос

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Согласно опросу Public First, 40% респондентов в 24 странах ЕС считают приемлемым полагаться на Европу в военной помощи, тогда как лишь 14% готовы на помощь из-за пределов континента. В то же время 43% европейцев сомневаются в способности Европы отразить нападение.

Европейцы хотят независимости от США, но не верят в собственные вооруженные силы - опрос

Европейцы все больше хотят полагаться на себя, а не на США, в вопросах обороны, но существуют серьезные сомнения относительно возможности этого. Об этом пишет Politico со ссылкой на результаты опроса Public First в 24 странах ЕС, сообщает УНН.

Детали

Так, согласно данным социологов, 40% респондентов считают, что для их страны было бы приемлемо полагаться на Европу в военной помощи, тогда как лишь 14% готовы полагаться на военную помощь из-за пределов континента - в частности, от США.

Европейцы чувствуют себя менее безопасно и считают США менее надежными. Означает ли это готовность противостоять некоторым острым компромиссам, которые предполагает более автономная европейская оборона, в частности необходимость больших инвестиций, которые не обязательно сосредоточены на фирмах в их собственной стране, остается открытым вопросом

- сказал директор Public First Ананд Менон.

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В то же время указывается, что мнения европейцев относительно реальной готовности Европы к обороне разделились: 41% респондентов верят в способность континента отразить нападение, тогда как 43% убеждены в противоположном.

Еще больше сомнений возникает относительно национальной обороны: 58 ​​процентов респондентов считают, что их страна не готова защищаться, и лишь 27 процентов считают, что готова.

- пишет издание.

Кроме того, 46% европейцев убеждены, что странам ЕС необходимо разворачивать собственное производство военной техники, даже если это приведет к значительному удорожанию оборонных закупок.

Напомним

Парламент Франции одобрил закон о военном планировании с бюджетом 436 млрд евро до 2030 года. Документ учитывает уроки конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.

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