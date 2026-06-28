Премьер Эстонии заявил, что Европа становится "проектом мира с оружием" из-за войны в Украине

Война России против Украины коренным образом меняет подход Европы к собственной безопасности, а оборонное сотрудничество стало одним из ключевых приоритетов ЕС. Об этом в интервью Euractiv заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, пишет УНН.

По словам эстонского премьера, война заставила Европу переосмыслить свою роль в сфере обороны.

Европа была проектом мира без оружия. Теперь это будет проект мира – но с оружием

Он также отметил, что еще двадцать лет назад оборонное сотрудничество не было настолько важным для Европейского Союза.

Если оглянуться на двадцать лет назад, то именно сейчас оборонное сотрудничество стало для ЕС существенным