Премьер Эстонии заявил, что Европа становится "проектом мира с оружием" из-за войны в Украине
Киев • УНН
Премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что война в Украине меняет подход Европы к безопасности. Европа превращается из проекта мира без оружия в проект мира с оружием.
Война России против Украины коренным образом меняет подход Европы к собственной безопасности, а оборонное сотрудничество стало одним из ключевых приоритетов ЕС. Об этом в интервью Euractiv заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, пишет УНН.
Детали
По словам эстонского премьера, война заставила Европу переосмыслить свою роль в сфере обороны.
Европа была проектом мира без оружия. Теперь это будет проект мира – но с оружием
Он также отметил, что еще двадцать лет назад оборонное сотрудничество не было настолько важным для Европейского Союза.
Если оглянуться на двадцать лет назад, то именно сейчас оборонное сотрудничество стало для ЕС существенным
Как отмечает Euractiv, лидеры стран Балтии убеждены, что война в Украине стала испытанием способности Европы адаптироваться к новым вызовам безопасности и усилить собственную обороноспособность.
Делегация ЕС посетит Анкару для переговоров по Украине и безопасности накануне саммита НАТО28.06.26, 20:39 • 1760 просмотров