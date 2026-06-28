Премьер Эстонии заявил, что Европа становится "проектом мира с оружием" из-за войны в Украине

$44.9250.92
ukenru
15:55 • 9630 просмотра
Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"
28 июня, 12:51 • 21910 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 52277 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
28 июня, 08:13 • 39199 просмотра
Дальнобойные удары Украины довели россию до паники - WP
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 46812 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
27 июня, 16:54 • 44431 просмотра
Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios
27 июня, 10:48 • 126393 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
27 июня, 09:54 • 76965 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
27 июня, 08:21 • 75997 просмотра
Ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде - ЗеленскийVideo
27 июня, 05:19 • 68949 просмотра
В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
1.9м/с
47%
749мм
Популярные новости
"Где Ленин упал, будет Мазепа" - Зеленский анонсировал памятник гетману в центре Киева28 июня, 09:56 • 12502 просмотра
На въезде из Польши в Украину очереди более 12 часов, почти 260 машин ждутVideo28 июня, 10:27 • 14016 просмотра
В Запорожье увеличилось количество пострадавших во время атаки ВС РФ, один ребенок в тяжелом состоянииPhoto28 июня, 10:43 • 7226 просмотра
"Республика посад": Штилерман призвал отменить конституционные изменения Кучмы и Медведчука28 июня, 11:04 • 29274 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 14944 просмотра
публикации
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 52295 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 46820 просмотра
"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистикиVideo27 июня, 17:42 • 51913 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto27 июня, 10:48 • 126399 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto27 июня, 08:40 • 74406 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 15104 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 39372 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 51576 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 90860 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 108581 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Премьер Эстонии заявил, что Европа становится "проектом мира с оружием" из-за войны в Украине

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

Премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что война в Украине меняет подход Европы к безопасности. Европа превращается из проекта мира без оружия в проект мира с оружием.

Премьер Эстонии заявил, что Европа становится "проектом мира с оружием" из-за войны в Украине

Война России против Украины коренным образом меняет подход Европы к собственной безопасности, а оборонное сотрудничество стало одним из ключевых приоритетов ЕС. Об этом в интервью Euractiv заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, пишет УНН.

Детали

По словам эстонского премьера, война заставила Европу переосмыслить свою роль в сфере обороны.

Европа была проектом мира без оружия. Теперь это будет проект мира – но с оружием

– подчеркнул Михал.

Он также отметил, что еще двадцать лет назад оборонное сотрудничество не было настолько важным для Европейского Союза.

Если оглянуться на двадцать лет назад, то именно сейчас оборонное сотрудничество стало для ЕС существенным

– сказал премьер Эстонии.

Как отмечает Euractiv, лидеры стран Балтии убеждены, что война в Украине стала испытанием способности Европы адаптироваться к новым вызовам безопасности и усилить собственную обороноспособность.

Делегация ЕС посетит Анкару для переговоров по Украине и безопасности накануне саммита НАТО28.06.26, 20:39 • 1760 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира