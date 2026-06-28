Делегация ЕС посетит Анкару для переговоров по Украине и безопасности накануне саммита НАТО
Киев • УНН
Делегация ЕС посетит Анкару накануне саммита НАТО для переговоров по Украине и безопасности
Делегация высокого уровня Европейского Союза 30 июня посетит Анкару, где проведет переговоры с турецкими властями по Украине, Ближнему Востоку, безопасности, миграции и отношениям между ЕС и Турцией. Об этом сообщает Daily News, пишет УНН.
Детали
В состав делегации войдут глава европейской дипломатии Кая Каллас, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер.
Ожидается, что представители ЕС встретятся с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, министром финансов Мехметом Шимшеком и министром транспорта Абдулкадиром Уралоглу.
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По данным издания, стороны обсудят широкий спектр вопросов, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке, расширение ЕС, миграцию, транспортное сообщение и либерализацию визового режима.
Как отмечает Daily News, визит рассматривается как важный шаг в укреплении сотрудничества между Евросоюзом и Турцией накануне саммита НАТО в Анкаре, несмотря на то, что переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически остаются замороженными.
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