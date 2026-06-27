Фицо выступил против новой военной помощи Украине перед саммитом НАТО
Киев • УНН
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины. Он хочет, чтобы делегация ехала на саммит НАТО без мандата на одобрение новых взносов.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против дальнейшей военной и финансовой поддержки Украины и хочет, чтобы словацкая делегация отправилась на саммит НАТО без мандата на одобрение новых взносов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aktuality.
Детали
По словам Фицо, на следующей неделе он планирует провести встречу на высшем конституционном уровне с участием министра обороны Роберта Калиняка, чтобы согласовать позицию Братиславы перед саммитом Альянса.
Словакия не будет оплачивать военные расходы Украины
Фицо также заявил, что не может помешать другим государствам усиливать свою оборону, однако предупредил о риске эскалации войны.
Никакой поддержки войны
Как отмечает издание, на саммите НАТО 7-8 июля союзники могут объявить о новых многомиллиардных инвестициях в оборону, увеличении военной поддержки Украины и подтвердить, что Россия остается долгосрочной угрозой для безопасности Альянса.
Фицо требует от Еврокомиссии деньги за переданное Украине оружие06.06.26, 00:26 • 10732 просмотра