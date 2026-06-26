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Рютте отправил сообщение путину перед саммитом НАТО и анонсировал миллиардные оборонные соглашения

Киев • УНН

 • 10345 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что на саммите в июле союзники объявят о новых оборонных контрактах и подтвердят поддержку Украины. Он отправил сообщение путину о готовности альянса защищаться.

Рютте отправил сообщение путину перед саммитом НАТО и анонсировал миллиардные оборонные соглашения

Союзники по НАТО объявят о соглашениях на десятки миллиардов долларов, связанных с обороной, на саммите в следующем месяце в Турции, а также подчеркнут свою приверженность целям расходов на оборону и подтвердят свою поддержку Украины, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, направив послание главе кремля владимиру путину, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По его словам, эта встреча направит владимиру путину четкий сигнал о том, что альянс из 32 членов готов реагировать на любой "неразумный шаг против нас".

В комментариях, адресованных непосредственно российскому лидеру, Рютте сказал, что путин "не боится обязательств, он боится их (нами) выполнения, и именно это мы делаем, владимир. Мы будем защищаться".

Рютте выступил в институте политических исследований Atlantic Council в последний день визита в Вашингтон перед саммитом 7-8 июля в Анкаре.

Саммит подчеркнет, что после лет недостаточного инвестирования союзники находятся на "траектории" достижения целевого показателя расходов на оборону, согласованного в прошлом году, в размере 5% ВВП к 2035 году, сказал Рютте.

Он продолжил, что союзникам все еще нужно увеличить производство оборонной промышленности по обе стороны Атлантики, преодолеть "фрагментированность национальных оборонных отраслей" в Европе, уменьшить бюрократию в Вашингтоне и стимулировать инновации.

Перспективы достижения этих целей "многочисленны", и на саммите будет объявлено о десятках миллиардов долларов новых контрактов, связанных с обороной.

На саммите в Анкаре члены НАТО обещают заключить соглашения на миллиарды по поставкам оружия и оказанию помощи Украине25.06.26, 21:07 • 4294 просмотра

"Результатом является не только улучшение безопасности. Мы находимся на ранних стадиях оборонно-промышленной революции, которая поможет расти нашим экономикам" и поддержит сотни тысяч рабочих мест, сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит, который подтвердит поддержку НАТО Украины в ее более чем четырехлетней борьбе против российских оккупационных сил.

"Наша безопасность взаимосвязана, - сказал Рютте. - Украина показала, что агрессия россии нас не остановит".

Юлия Шрамко

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