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На саммите в Анкаре члены НАТО обещают заключить соглашения на миллиарды по поставкам оружия и оказанию помощи Украине

Киев • УНН

 • 660 просмотра

На саммите НАТО в Анкаре члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружений на миллиарды долларов. Также планируется подтвердить военную поддержку Украине на 70 миллиардов евро.

На саммите в Анкаре члены НАТО обещают заключить соглашения на миллиарды по поставкам оружия и оказанию помощи Украине

На саммите НАТО, который пройдет в следующем месяце, страны Альянса обещают заключить соглашения на миллиарды по поставкам оружия и оказанию помощи Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

"Ожидается, что на саммите Альянса в Анкаре в следующем месяце члены НАТО обязуются заключить новые контракты на поставку вооружений на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия", - пишет издание.

Отмечается, что несмотря на то, что президент США Дональд Трамп неоднократно давил на НАТО с момента своего возвращения на должность в прошлом году, ожидается, что союзники также подтвердят в совместной декларации свою приверженность статье 5 о взаимной обороне Альянса.

Собеседники отмечают, что в декларации планируют также охарактеризовать россию "как долгосрочную угрозу".

"Лидеры НАТО, включая Трампа, соберутся в столице Турции 7–8 июля на фоне критики со стороны США по поводу того, что европейские союзники не поддержали Вашингтон в войне против Ирана. Как и в прошлом году, совместное заявление будет коротким. Послы стран-членов НАТО в настоящее время обсуждают детали декларации лидеров, которая может меняться до последней минуты. Затем главы государств и правительств подпишут заявление в Анкаре. Точная сумма контрактов на поставку вооружений еще не определена, и, вероятно, по крайней мере часть соглашений о закупках будет предварительно согласована и переформатирована", - добавляет издание.

Также подчеркивается, что генеральный секретарь Альянса Марк Рютте хочет сосредоточить внимание саммита в первую очередь на наращивании оборонного промышленного производства, частично потому, что он ищет объединяющую тему, которая поможет замаскировать внутренние разногласия в НАТО.

"В проекте заявления союзники по НАТО также обязуются предоставить Украине военную поддержку на сумму 70 миллиардов евро и обещают выделить по крайней мере такую же сумму на следующий год. О целевом объеме финансирования, в котором, как ожидается, США не будут принимать участия", - пишет издание.

Напомним

На саммите НАТО в Анкаре сосредоточатся на том, что нужно Украине для продолжения борьбы - в том числе ракетах для Patriot.

Павел Башинский

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