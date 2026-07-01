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Украина призывает ЕС направить 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира на военную помощь - СМИ

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Министр обороны Михаил Федоров обратился к ЕС с просьбой направить 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира на военную помощь. Он считает, что это может стать одним из наиболее влиятельных вкладов в оборонные усилия Украины.

Украина призывает ЕС направить 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира на военную помощь - СМИ

Украина просит своих партнеров в Европейском Союзе направить 6,6 млрд евро (7,5 млрд долларов США), доступных в рамках Европейского фонда мира (European Peace Facility), на военную помощь, чтобы воспользоваться тем, что она считает "окном возможностей" продолжительностью шесть–девять месяцев на поле боя. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Общие потребности Украины в обороне в этом году оцениваются примерно в 136 млрд евро, из которых около 53 млрд покрывает украинский бюджет, заявил министр обороны Михаил Федоров в письме, которое просмотрел Reuters.

Украина в этом году должна получить около 28,3 млрд евро на оборонные нужды в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро, однако даже с этими средствами и собственным финансированием Киева "существенные" потребности в финансировании обороны остаются неудовлетворенными, говорится в письме от 26 июня.

Федоров отметил, что средства из Европейского фонда мира могут стать "одним из самых влиятельных европейских вкладов в оборонные усилия Украины в этом году, но только при условии, что эти ресурсы будут направлены туда, где они могут дать наибольший и самый быстрый военный эффект".

Продвижение России в этом году замедлилось: Украина проводит успешные контратаки на отдельных участках фронта и использует удары средней и большой дальности по территории РФ, чтобы нарушать логистику Москвы и уменьшать ее доходы от нефти.

Отдельно Федоров на пресс-конференции 17 июня заявил, что просит дополнительные 20 млрд долларов военного финансирования от Контактной группы по обороне Украины — альянса из 50 стран, известного как "Рамштайн", который предоставляет помощь Украине — в дополнение к уже обязательным 40 млрд долларов.

Россия одобрила секретные военные учения Китая на высшем уровне - Reuters01.07.26, 12:39 • 1392 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика