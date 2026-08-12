Извержение Этны нарушило авиасообщение с Мальтой, отменены 19 рейсов
Киев • УНН
Облако вулканического пепла от Этны накрыло Мальту 11 августа, что привело к отмене 19 рейсов и задержкам других. Аэропорт Катании продлил ограничения на полёты до 12 августа.
Облако вулканического пепла от Этны накрыло Мальту во вторник, 11 августа, из-за чего авиакомпании отменили как минимум 19 рейсов и задержали еще несколько. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Международный аэропорт Мальты, пишет УНН.
Детали
В аэропорту сообщили, что проблемы с авиасообщением возникли из-за облака вулканического пепла над Мальтийскими островами после новой активности Этны.
В настоящее время у нас возникли проблемы с рейсами из-за облаков вулканического пепла над Мальтийскими островами после недавней активности на горе Этна
К середине дня 11 августа были отменены 19 рейсов, а несколько других столкнулись со значительными задержками. Пассажирам рекомендовали проверять актуальный статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт.
Этна продолжает влиять на авиасообщение
Международный аэропорт Мальты расположен примерно в 220 км к югу от вулкана Этна. Он считается самым активным вулканом Европы и возобновил извержения на прошлой неделе.
Из-за вулканической активности ранее на несколько дней приостанавливали работу аэропорта Катании на Сицилии. Во вторник там сообщили, что ограничения на все прибывающие и вылетающие рейсы продлили до 11:00 среды, 12 августа, по местному времени.
Пассажирам, которые должны вылетать из Катании или Мальты, рекомендовали проверить статус рейса перед выездом в аэропорт.
Пепел от Этны парализовал авиасообщение в аэропорту на Сицилии10.08.26, 12:23 • 3384 просмотра