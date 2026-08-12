Извержение Этны нарушило авиасообщение с Мальтой, отменены 19 рейсов

$44.830.0751.780.17
ukenru
17:36 • 14278 просмотра
Украина соответствует минимальным требованиям фискальной прозрачности - отчёт Госдепартамента США
11 августа, 16:00 • 16924 просмотра
Свириденко назначат главой «Нафтогаза», голоса в наблюдательном совете уже собрали — депутат
Эксклюзив
11 августа, 13:33 • 20291 просмотра
Удары по портам и логистическим сетям — каких последствий может ожидать УкраинаPhoto
11 августа, 13:24 • 19038 просмотра
В ОГП подтвердили информацию о более чем 70 производствах в отношении руководителей ТЦК
11 августа, 12:10 • 20562 просмотра
В Европе заканчиваются ракеты для Patriot в критический для Украины момент - Politico
11 августа, 11:34 • 16816 просмотра
США продали на металлолом два подсанкционных российских нефтяных танкера компании из ОАЭ - Reuters
Эксклюзив
11 августа, 11:20 • 28400 просмотра
россия испытывает НАТО на прочность - эксперт оценил угрозу и сценарии нападения
11 августа, 10:13 • 16615 просмотра
Останки первого главы ОУН Евгения Коновальца эксгумировали для возвращения в Украину - ОП
11 августа, 09:55 • 16015 просмотра
Уборочная кампания-2026: Украина уже собрала урожай почти с половины полейPhoto
11 августа, 08:18 • 18448 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в орске
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
4м/с
61%
748мм
Популярные новости
Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны11 августа, 13:10 • 21618 просмотра
Оккупанты нанесли удар четырьмя авиабомбами по Сумам: погиб мирный житель, повреждены 20 домовPhoto11 августа, 13:47 • 5036 просмотра
Более 16 млн гривен боевых выплат без участия в боях - военнослужащему во Львовской области объявили о подозренииPhoto11 августа, 13:52 • 5514 просмотра
Украина прекратила сообщать количество выпущенных россией ракет во время атак - Bloomberg11 августа, 14:05 • 3744 просмотра
Ракетный удар рф по пригороду Харькова - информация о пострадавших отсутствует11 августа, 14:24 • 4514 просмотра
публикации
Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны11 августа, 13:10 • 21631 просмотра
россия испытывает НАТО на прочность - эксперт оценил угрозу и сценарии нападения
Эксклюзив
11 августа, 11:20 • 28400 просмотра
Первый еврокубок сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" — "Астон Вилла" Photo11 августа, 08:23 • 31894 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 131353 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений10 августа, 13:51 • 105068 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Ираклий Кобахидзе
Криштиану Роналду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Колумбия
Грузия
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto20:18 • 1762 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 131353 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 79993 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 89355 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 155883 просмотра
Актуальное
Отопление
Forbes
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Бильд

Извержение Этны нарушило авиасообщение с Мальтой, отменены 19 рейсов

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Облако вулканического пепла от Этны накрыло Мальту 11 августа, что привело к отмене 19 рейсов и задержкам других. Аэропорт Катании продлил ограничения на полёты до 12 августа.

Извержение Этны нарушило авиасообщение с Мальтой, отменены 19 рейсов

Облако вулканического пепла от Этны накрыло Мальту во вторник, 11 августа, из-за чего авиакомпании отменили как минимум 19 рейсов и задержали еще несколько. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Международный аэропорт Мальты, пишет УНН.

Детали

В аэропорту сообщили, что проблемы с авиасообщением возникли из-за облака вулканического пепла над Мальтийскими островами после новой активности Этны.

В настоящее время у нас возникли проблемы с рейсами из-за облаков вулканического пепла над Мальтийскими островами после недавней активности на горе Этна

- говорится в сообщении Международного аэропорта Мальты.

К середине дня 11 августа были отменены 19 рейсов, а несколько других столкнулись со значительными задержками. Пассажирам рекомендовали проверять актуальный статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт.

Этна продолжает влиять на авиасообщение

Международный аэропорт Мальты расположен примерно в 220 км к югу от вулкана Этна. Он считается самым активным вулканом Европы и возобновил извержения на прошлой неделе.

Из-за вулканической активности ранее на несколько дней приостанавливали работу аэропорта Катании на Сицилии. Во вторник там сообщили, что ограничения на все прибывающие и вылетающие рейсы продлили до 11:00 среды, 12 августа, по местному времени.

Пассажирам, которые должны вылетать из Катании или Мальты, рекомендовали проверить статус рейса перед выездом в аэропорт.

Пепел от Этны парализовал авиасообщение в аэропорту на Сицилии10.08.26, 12:23 • 3384 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Извержение вулкана
Сицилия
Reuters
Мальта