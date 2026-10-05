Мелони хочет зарегистрировать свой голос как товарный знак для защиты от дипфейков
Киев • УНН
Премьер-министр Италии подала в EUIPO заявку на регистрацию голоса в качестве товарного знака. Документ содержит четырёхсекундную запись её фразы "Я — Джорджа Мелони".
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) заявку на регистрацию своего голоса в качестве товарного знака, чтобы защититься от дипфейков, созданных с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Заявка, датированная 5 октября и подтверждённая её офисом, содержит четырёхсекундную аудиозапись, на которой Мелони дважды повторяет по-итальянски фразу: "Я — Джорджа Мелони".
"Io sono Giorgia" ("Я — Джорджа") — это название автобиографии премьер-министра 2021 года, которое отражает знаменитое заявление Мелони, сделанное на политическом митинге в 2019 году и даже превращённое в диско-трек.
Как отмечает издание, в последние годы в интернете неоднократно распространялись изменённые изображения Мелони, которые иногда выдавали за настоящие. В частности, на одном из них она была изображена на кровати в нижнем белье.
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Мелони осуждала подобные материалы как часть кампаний по распространению ложной информации и атак на людей, призывая пользователей проверять контент перед его распространением. Она заявляла, что может защитить себя, однако у многих других людей такой возможности нет.
Заявка EUIPO в настоящее время находится на рассмотрении.
Однако, как отмечают итальянские СМИ, даже в случае одобрения регистрация сама по себе не запретит использование её голоса в дипфейках, созданных с помощью ИИ, однако может создать дополнительные юридические препятствия для тех, кто попытается его воспроизвести.
В 2024 году Мелони подала гражданский иск против мужчины с Сардинии, которого обвиняют в создании и публикации в интернете порнографических дипфейков с её лицом. Дело до сих пор находится на рассмотрении итальянского суда.
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