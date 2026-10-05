Мелоні хоче зареєструвати свій голос як торгову марку для захисту від дипфейків

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні подала до Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) заявку на реєстрацію свого голосу як торговельної марки, щоб захиститися від дипфейків, створених за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Заявка, датована 5 жовтня та підтверджена її офісом, містить чотирисекундний аудіозапис, на якому Мелоні двічі повторює італійською фразу: "Я — Джорджа Мелоні".

"Io sono Giorgia" ("Я — Джорджа") — це назва автобіографії прем’єрки 2021 року, яка віддзеркалює знамениту заяву Мелоні, зроблену на політичному мітингу у 2019 році, і яка навіть була перетворена на диско-трек.

Як зазначає видання, останніми роками в інтернеті неодноразово поширювалися змінені зображення Мелоні, які часом видавали за справжні. Зокрема, одне з них зображувало її на ліжку в спідній білизні.

Мелоні відкинула дострокові вибори й планує залишатись на посаді до кінця каденції

Мелоні засуджувала подібні матеріали як частину кампаній із поширення неправдивої інформації та атак на людей, закликаючи користувачів перевіряти контент перед його поширенням. Вона заявляла, що може захистити себе, однак багато інших людей такої можливості не мають.

Заявка EUIPO наразі перебуває на розгляді.

Однак, як зауважують італійські ЗМІ, навіть у разі схвалення реєстрація сама по собі не заборонить використання її голосу в дипфейках, створених за допомогою ШІ, однак може створити додаткові юридичні перешкоди для тих, хто намагатиметься його відтворити.

У 2024 році Мелоні подала цивільний позов проти чоловіка із Сардинії, якого звинувачують у створенні та публікації в інтернеті порнографічних дипфейків із її обличчям. Справа досі перебуває на розгляді італійського суду.

Мелоні хоче заборонити паранджу і нікаб у школах та обмежити кількість іноземних учнів в Італії