"Это ослабит санкции и легитимизирует москву": Мелони о дизельной сделке США и рф

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала соглашение Дональда Трампа о российском дизельном топливе рискованным, заявив, что оно может принести москве дополнительные средства для финансирования войны и ослабить санкционное давление. Об этом сообщает Rai News, пишет УНН.

Детали

"Соглашение о российском дизельном топливе, о котором в прошлую пятницу объявил президент США Дональд Трамп, — это решение, которое я считаю очень рискованным", — заявила Мелони.

Она пояснила, что "резкий рост цен на топливо вызван прежде всего войной в Иране, а не конфликтом в Украине".

"Таким образом, результаты этого решения сомнительны, тогда как риски очевидны: легитимизация москвы в то время, когда ее бомбы продолжают падать на украинские города; новые поступления для финансирования войны; неявное ослабление санкционного давления. Мы не можем игнорировать эти факторы, поскольку они противоречат всему, что западные государства, в частности Соединенные Штаты, делали до сих пор, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров", — отметила Мелони.

Мелони также заявила, что правительство страны продолжит поддерживать Украину, уделять особое внимание гражданскому населению, сохранять давление на москву и укреплять евроатлантическое единство.

Британия ускорит поставки Украине ракет LMM и готовит санкции против рф