"Це послабить санкції та легітимізує москву": Мелоні про дизельну угоду США і рф

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала угоду Дональда Трампа щодо російського дизельного пального ризикованою, заявивши, що вона може принести москві додаткові кошти для фінансування війни та послабити санкційний тиск. Про це повідомляє Rai News, пише УНН.

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"Угода щодо російського дизельного пального, про яку минулої п’ятниці оголосив президент США Дональд Трамп, - це рішення, яке я вважаю дуже ризикованим", - заявила Мелоні.

Вона пояснила, що "різке зростання цін на пальне спричинене насамперед війною в Ірані, а не конфліктом в Україні".

"Отже, результати цього рішення сумнівні, тоді як ризики очевидні: легітимізація москви в той час, коли її бомби продовжують падати на українські міста; нові надходження для фінансування війни; неявне послаблення санкційного тиску. Ми не можемо ігнорувати ці чинники, адже вони суперечать усьому, що західні держави, зокрема Сполучені Штати, робили досі, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів", - зазначила Мелоні.

Мелоні також заявила, що уряд країни продовжить підтримувати Україну, приділяти особливу увагу цивільному населенню, зберігати тиск на москву та зміцнювати євроатлантичну єдність.

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