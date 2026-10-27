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В Италии заявили о кибератаке на парламент, в частности на электронную почту Мелони

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Хакерская атака охватила системы Палаты депутатов и почту парламентариев, в частности Мелони. Приняты меры защиты совместно с агентством кибербезопасности.

В Италии заявили о кибератаке на парламент, в частности на электронную почту Мелони

В Италии зафиксировали масштабную хакерскую атаку на информационные системы Палаты депутатов, которая затронула электронные почтовые ящики ряда парламентариев, в частности Джорджи Мелони. Об этом сообщает ANSA, пишет УНН.

Детали

Масштабная атака охватила всю систему, однако специалисты Палаты депутатов продолжают контролировать ситуацию.

В частности, в отношении почтового ящика премьер-министра источники в Палаццо Киджи уточняют, что он не используется председателем Совета министров для правительственной переписки.

"Этот вопрос не носит чрезвычайного характера, и такие случаи происходят ежедневно", — подчеркивают источники в Монтечиторио.

Те же источники уточняют, что "были приняты все меры защиты, в частности в сотрудничестве с Национальным агентством кибербезопасности (Acn), с которым действует специальный протокол. Эти меры могут предусматривать и временное отключение некоторых функций информационных систем в соответствии с установленной практикой.

Кроме того, известно, что в течение последних нескольких дней участились аналогичные попытки атак и давления на информационные системы других национальных, европейских и международных учреждений".

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Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
Кибератака
Джорджия Мелони
Италия