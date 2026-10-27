В Италии заявили о кибератаке на парламент, в частности на электронную почту Мелони

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Когда восстановят движение по Южному мосту: ситуация на месте прилёта, фоторепортаж

Арахамия назвал сроки режима тишины в оккупированных Олешках

Зеленский раскрыл детали брифинга лидеров Финляндии и Норвегии о переговорах с путиным

Рада одобрила бюджетные выводы к Бюджету-2027 - что это означает и когда финальное голосование

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Fire Point опровергла фейк об остановке производства крылатой ракеты FP-5 "Фламинго"

Рада начала рассмотрение Бюджета-2027 с рекордными 5236 поправками

Киев стал основным направлением ночного удара рф, часть баллистики обезвредили - подробности от ВС ВСУ

В ООН признали атаки рф на энергетику Украины военными преступлениями и преступлениями против человечности

Буданов объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках