В Италии заявили о кибератаке на парламент, в частности на электронную почту Мелони
Киев • УНН
Хакерская атака охватила системы Палаты депутатов и почту парламентариев, в частности Мелони. Приняты меры защиты совместно с агентством кибербезопасности.
В Италии зафиксировали масштабную хакерскую атаку на информационные системы Палаты депутатов, которая затронула электронные почтовые ящики ряда парламентариев, в частности Джорджи Мелони. Об этом сообщает ANSA, пишет УНН.
Детали
Масштабная атака охватила всю систему, однако специалисты Палаты депутатов продолжают контролировать ситуацию.
В частности, в отношении почтового ящика премьер-министра источники в Палаццо Киджи уточняют, что он не используется председателем Совета министров для правительственной переписки.
"Этот вопрос не носит чрезвычайного характера, и такие случаи происходят ежедневно", — подчеркивают источники в Монтечиторио.
Те же источники уточняют, что "были приняты все меры защиты, в частности в сотрудничестве с Национальным агентством кибербезопасности (Acn), с которым действует специальный протокол. Эти меры могут предусматривать и временное отключение некоторых функций информационных систем в соответствии с установленной практикой.
Кроме того, известно, что в течение последних нескольких дней участились аналогичные попытки атак и давления на информационные системы других национальных, европейских и международных учреждений".
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