В Італії заявили про кібератаку на парламент, зокрема на електронну пошту Мелоні
Київ • УНН
Хакерська атака охопила системи Палати депутатів і пошти парламентарів, зокрема Мелоні. Вжито заходів захисту спільно з агентством кібербезпеки.
В Італії зафіксували масштабну хакерську атаку на інформаційні системи Палати депутатів, яка торкнулася електронних поштових скриньок низки парламентарів, зокрема Джорджі Мелоні. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.
Деталі
Масштабна атака охопила всю систему, однак фахівці Палати депутатів продовжують контролювати ситуацію.
Зокрема, щодо поштової скриньки прем’єр-міністерки джерела в Палаццо Кіджі уточнюють, що вона не використовується головою Ради міністрів для урядового листування.
"Це питання не має надзвичайного характеру й такі випадки трапляються щодня", — наголошують джерела в Монтечиторіо.
Ті самі джерела уточнюють, що "було вжито всіх заходів захисту, зокрема у співпраці з Національним агентством кібербезпеки (Acn), з яким діє спеціальний протокол. Ці заходи можуть передбачати й тимчасове вимкнення деяких функцій інформаційних систем відповідно до встановленої практики.
Крім того, відомо, що протягом останніх кількох днів почастішали аналогічні спроби атак і тиску на інформаційні системи інших національних, європейських та міжнародних установ".
Хакери атакували сотні супермаркетів у Європі: холодильники нагрілися до 50 градусів17.10.26, 02:05 • 17293 перегляди