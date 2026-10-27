В Італії заявили про кібератаку на парламент, зокрема на електронну пошту Мелоні

$45.540.3450.950.38
ukenru
Ексклюзив
14:00 • 2892 перегляди
Працевлаштування ветеранів може допомогти подолати кадровий дефіцит в Україні - нардеп Остапенко
Ексклюзив
12:37 • 11575 перегляди
Коли відновлять рух на Південному мосту: ситуація на місці прильоту, фоторепортажPhoto
11:55 • 13355 перегляди
Арахамія назвав терміни режиму тиші в окупованих Олешках
10:53 • 15864 перегляди
Зеленський розкрив деталі брифу лідерів Фінляндії та Норвегії про переговори з путіним
10:46 • 15161 перегляди
Рада схвалила бюджетні висновки до Бюджету-2027 - що це означає і коли фінальне голосування
Ексклюзив
10:05 • 26209 перегляди
Fire Point спростувала фейк про зупинку виробництва крилатої ракети FP-5 "Фламінго"
09:50 • 13937 перегляди
Рада розпочала розгляд Бюджету-2027 із рекордними 5236 правками
27 жовтня, 07:27 • 26041 перегляди
Київ став основним напрямком нічного удару рф, частину балістики знешкодили - деталі від ПС ЗСУ
27 жовтня, 07:19 • 23455 перегляди
В ООН визнали атаки рф на енергетику України воєнними злочинами і злочинами проти людяності
27 жовтня, 06:41 • 23055 перегляди
Буданов оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3.1м/с
61%
757мм
Популярнi новини
Jay-Z уперше виступить на шоу в перерві СупербоулуVideo27 жовтня, 06:14 • 32489 перегляди
Гурт Раяна Гослінга випустив першу пісню за 17 роківVideo27 жовтня, 08:05 • 20649 перегляди
"Вилітаю до вас": Даша Астаф'єва заінтригувала фото перед радіодиктантомPhoto08:45 • 17777 перегляди
Лідери Фінляндії і Норвегії переговорили з путіним про перемовини і зідзвонилися із Зеленським10:06 • 11325 перегляди
Узагальнююча податкова консультація від Мінфіну допоможе вирішити проблему кримінального переслідування авіакомпаній за лізинг12:22 • 10184 перегляди
Публікації
У окопах, на службі та в укриттях: як в Україні пройшов Радіодиктант національної єдностіPhotoVideo13:26 • 4646 перегляди
Узагальнююча податкова консультація від Мінфіну допоможе вирішити проблему кримінального переслідування авіакомпаній за лізинг12:22 • 10310 перегляди
Fire Point спростувала фейк про зупинку виробництва крилатої ракети FP-5 "Фламінго"
Ексклюзив
10:05 • 26210 перегляди
Автогаз стрімко дорожчає, дизель перетнув позначку в 100 грн: що відбувається з цінами на пальне26 жовтня, 17:06 • 61543 перегляди
В Україні готують зміни у захисті тварин - чи стане покарання за жорстокість ефективнішим26 жовтня, 15:24 • 65379 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Олексій Білошицький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Південний міст (Київ)
Норвегія
Фінляндія
Реклама
УНН Lite
Нідерланди знову бойкотують Євробачення через участь Ізраїлю12:55 • 3424 перегляди
"Вилітаю до вас": Даша Астаф'єва заінтригувала фото перед радіодиктантомPhoto08:45 • 17868 перегляди
Гурт Раяна Гослінга випустив першу пісню за 17 роківVideo27 жовтня, 08:05 • 20739 перегляди
Jay-Z уперше виступить на шоу в перерві СупербоулуVideo27 жовтня, 06:14 • 32586 перегляди
Розкішні лазні, статуї богів і коштовні речі – археологи знайшли ймовірну резиденцію римського полководцяPhoto27 жовтня, 04:05 • 46281 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Фільм
Дипломатка
Financial Times
Соціальна мережа

В Італії заявили про кібератаку на парламент, зокрема на електронну пошту Мелоні

Київ • УНН

 • 934 перегляди

Хакерська атака охопила системи Палати депутатів і пошти парламентарів, зокрема Мелоні. Вжито заходів захисту спільно з агентством кібербезпеки.

В Італії заявили про кібератаку на парламент, зокрема на електронну пошту Мелоні

В Італії зафіксували масштабну хакерську атаку на інформаційні системи Палати депутатів, яка торкнулася електронних поштових скриньок низки парламентарів, зокрема Джорджі Мелоні. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.

Деталі

Масштабна атака охопила всю систему, однак фахівці Палати депутатів продовжують контролювати ситуацію.

Зокрема, щодо поштової скриньки прем’єр-міністерки джерела в Палаццо Кіджі уточнюють, що вона не використовується головою Ради міністрів для урядового листування.

"Це питання не має надзвичайного характеру й такі випадки трапляються щодня", — наголошують джерела в Монтечиторіо.

Ті самі джерела уточнюють, що "було вжито всіх заходів захисту, зокрема у співпраці з Національним агентством кібербезпеки (Acn), з яким діє спеціальний протокол. Ці заходи можуть передбачати й тимчасове вимкнення деяких функцій інформаційних систем відповідно до встановленої практики.

Крім того, відомо, що протягом останніх кількох днів почастішали аналогічні спроби атак і тиску на інформаційні системи інших національних, європейських та міжнародних установ".

Хакери атакували сотні супермаркетів у Європі: холодильники нагрілися до 50 градусів17.10.26, 02:05 • 17293 перегляди

Ольга Розгон

СвітТехнології
Кібератака
Джорджа Мелоні
Італія