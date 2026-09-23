В Риме впервые со времён пандемии закрыли Колизей из-за несчастного случая

Всемирно известный римский Колизей в среду впервые со времен пандемии COVID-19 закрыли для посетителей после того, как специалист по высотным работам погиб, упав с высоты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство культуры Италии, пишет УНН.

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По данным министерства, 22-летний Андреа Моретти находился на высоте над самой высокой частью амфитеатра, когда во вторник во время ночной смены упал примерно с 10-метровой высоты. Он устанавливал новую систему освещения.

"Это трагическое событие, которое повергает нас в состояние шока и оцепенения", — заявил министр культуры Италии Алессандро Джули.

Комментируя эту новость, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила: "Умереть в 22 года — это недопустимо, тем более если это происходит на рабочем месте. Во имя Андреа мы также продолжим делать все от нас зависящее, прилагать усилия и принимать все необходимые меры, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись".

Справочно

Ежедневно руины амфитеатра обычно посещают десятки тысяч туристов. Колизей был построен между 70 и 72 годами нашей эры как арена для гладиаторских боев.

Ранее Колизей закрывали лишь на несколько часов во время специальных визитов важных высокопоставленных лиц, в частности бывшего президента США Барака Обамы в 2014 году. Также в октябре прошлого года его на несколько часов закрывали для проведения молитвы о мире.

Согласно данным Археологического парка Колизея, единственные два дня в году, когда достопримечательность обычно закрыта для посетителей, — 25 декабря и 1 января. Также Колизей был закрыт в течение нескольких недель во время карантинных ограничений из-за COVID-19 в 2020 году.

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