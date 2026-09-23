У Римі вперше з часів пандемії закрили Колізей через нещасний випадок

Римський всесвітньо відомий Колізей у середу вперше з часів пандемії COVID-19 закрили для відвідувачів після того, як спеціаліст із висотних робіт загинув, упавши з висоти. Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство культури Італії, пише УНН.

Деталі

За даними міністерства, 22-річний Андреа Моретті перебував на висоті над найвищою частиною амфітеатру, коли у вівторок під час нічної зміни впав приблизно з 10-метрової висоти. Він саме встановлював нову систему освітлення.

"Це трагічна подія, яка залишає нас у стані шоку й заціпеніння", - заявив міністр культури Італії Алессандро Джулі.

Коментуючи цю новину, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила: "Померти у 22 роки — це неприпустимо, а тим більше, якщо це відбувається на робочому місці. В ім’я Андреа ми також продовжимо робити все від нас залежне, докладати зусиль і вживати всіх необхідних заходів, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторювалися".

Довідково

Щодня руїни амфітеатру зазвичай відвідують десятки тисяч туристів. Колізей був побудований між 70 і 72 роками нашої ери як арена для гладіаторських боїв.

Раніше Колізей закривали лише на кілька годин під час спеціальних візитів важливих високопосадовців, зокрема колишнього президента США Барака Обами у 2014 році. Також у жовтні минулого року його на кілька годин закривали для проведення молитви за мир.

Згідно з даними Археологічного парку Колізею, єдині два дні на рік, коли пам’ятка зазвичай закрита для відвідувачів, — 25 грудня та 1 січня. Також Колізей був закритий протягом кількох тижнів під час карантинних обмежень через COVID-19 у 2020 році.

Нещасні випадки на виробництві є поширеним явищем в Італії: за даними профспілки INAIL, у середньому по країні щодня внаслідок виробничих нещасних випадків гинуть троє працівників.

У Венеції хочуть підвищити туристичний збір - скільки доведеться платити