"Не только на словах": Зеленский рассказал о сотрудничестве Украины и Италии

$45.000.1450.530.03
ukenru
Эксклюзив
13:26 • 106 просмотра
ФПУ требует пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте: что может изменить президентское вето
13:15 • 804 просмотра
Буданов заявил о тяжёлых переговорах ради мира и опроверг захват Доброполья
Эксклюзив
13:08 • 2194 просмотра
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
13:01 • 824 просмотра
Рубио заверил Зеленского: Трамп не отдавал приказов, чтобы причинить вред Украине - Axios
12:40 • 4892 просмотра
Красное полярное сияние заметили над "Вернадским", а в кадр также попали две соседние галактикиPhoto
12:15 • 9922 просмотра
От беременности до первого дня рождения — какие выплаты можно получить и как подать заявлениеPhoto
Эксклюзив
10:25 • 13472 просмотра
Встреча США, россии и Китая не решит судьбу Украины, но создаст опасный прецедент - политолог
07:45 • 21126 просмотра
ЕС ищет ещё €70 млрд для Украины: Euronews узнал о вариантах
20 октября, 06:49 • 21125 просмотра
Зеленский провёл "предметный" разговор с Рубио - говорили о противобаллистике, предупреждении и Starlink
20 октября, 06:46 • 18099 просмотра
Южная Корея отзовет дополнительный персонал посольства из-за пленных КНДР - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
5м/с
57%
760мм
Популярные новости
США больше не участвуют в обороне Украины — Мерц20 октября, 04:15 • 27517 просмотра
Как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой: действенные способы сэкономить на платежах20 октября, 06:17 • 28180 просмотра
Тренды осени: что носят на улицах Киева в 2026 годуPhoto07:38 • 25284 просмотра
Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине10:17 • 16294 просмотра
От Полтавщины до Луцка — варианты коротких путешествий по УкраинеPhoto10:39 • 12994 просмотра
публикации
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
Эксклюзив
13:08 • 2192 просмотра
От беременности до первого дня рождения — какие выплаты можно получить и как подать заявлениеPhoto12:15 • 9920 просмотра
Гран-при F1 в Остине: расписание уик-энда и расстановка сил в чемпионатеPhotoVideo12:13 • 8474 просмотра
От Полтавщины до Луцка — варианты коротких путешествий по УкраинеPhoto10:39 • 13076 просмотра
Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине10:17 • 16378 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Йонас Гар Стере
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Япония
Норвегия
Китай
Реклама
УНН Lite
Красное полярное сияние заметили над "Вернадским", а в кадр также попали две соседние галактикиPhoto12:40 • 4902 просмотра
Гран-при F1 в Остине: расписание уик-энда и расстановка сил в чемпионатеPhotoVideo12:13 • 8488 просмотра
Покинул расположение сборной Португалии — Роналду оштрафовали на 255 евро и дисквалифицировали на 30 дней19 октября, 20:02 • 46526 просмотра
Чёрный медведь "заглянул" в библиотеку в США — полакомился закусками и съел банку мёда19 октября, 17:50 • 40700 просмотра
"Каждый день буду скучать" — Ариана Гранде скорбит по 17-летней собаке КокоPhoto19 октября, 16:45 • 38791 просмотра
Актуальное
Отопление
Старлинк
Truth Social
Фильм
The New York Times

"Не только на словах": Зеленский рассказал о сотрудничестве Украины и Италии

Киев • УНН

 • 3272 просмотра

Президент назвал отношения с Италией очень хорошими. Украина делится опытом в области вооружений с итальянскими производителями.

"Не только на словах": Зеленский рассказал о сотрудничестве Украины и Италии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него "очень хорошие" отношения с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В то же время благодарность - это не только слова, сообщил он в интервью Corriere della Sera, передает УНН.

Детали

Мы уже делимся своим опытом. Они получают от нас обратную связь о том, какое оружие итальянского и в целом европейского производства работает, а какое не работает, что мы технологически доработали. Всем этим мы делимся с итальянскими производителями

- отметил он.

Зеленский добавил, что у Украины "очень хорошие" отношения с компанией Leonardo.

Мы им благодарны. И они получают от нас очень многое. Я очень рад, что мы так поддерживаем друг друга, и уровень технологичности итальянцев растет. На предприятиях и заводах, которые открываются в Италии, работают итальянцы. Мне кажется, это также очень важно. Это не только рабочие места, но и помощь для Украины и Италии

- говорится в заявлении Зеленского.

Напомним

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала соглашение Дональда Трампа относительно российского дизельного топлива рискованным, заявив, что оно может принести Москве дополнительные средства для финансирования войны и ослабить санкционное давление.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Джорджия Мелони
Дональд Трамп
Италия
Владимир Зеленский
Украина