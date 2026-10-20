"Не только на словах": Зеленский рассказал о сотрудничестве Украины и Италии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него "очень хорошие" отношения с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В то же время благодарность - это не только слова, сообщил он в интервью Corriere della Sera, передает УНН.

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Мы уже делимся своим опытом. Они получают от нас обратную связь о том, какое оружие итальянского и в целом европейского производства работает, а какое не работает, что мы технологически доработали. Всем этим мы делимся с итальянскими производителями - отметил он.

Зеленский добавил, что у Украины "очень хорошие" отношения с компанией Leonardo.

Мы им благодарны. И они получают от нас очень многое. Я очень рад, что мы так поддерживаем друг друга, и уровень технологичности итальянцев растет. На предприятиях и заводах, которые открываются в Италии, работают итальянцы. Мне кажется, это также очень важно. Это не только рабочие места, но и помощь для Украины и Италии - говорится в заявлении Зеленского.

Напомним

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала соглашение Дональда Трампа относительно российского дизельного топлива рискованным, заявив, что оно может принести Москве дополнительные средства для финансирования войны и ослабить санкционное давление.