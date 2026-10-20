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The Washington Post

"Не лише на словах": Зеленський розповів про співпрацю України та Італії

Київ • УНН

 • 734 перегляди

Президент назвав відносини з Італією дуже добрими. Україна ділиться досвідом озброєнь з італійськими виробниками.

"Не лише на словах": Зеленський розповів про співпрацю України та Італії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має "дуже добрі" стосунки з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Водночас вдячність - це не виключно слова, повідомив він в інтервʼю Corriere della Sera, передає УНН.

Деталі

Ми вже ділимося своїм досвідом. Вони мають від нас фідбек про те, яка зброя італійського та загалом європейського виробництва працює, а яка не працює, що ми технологічно підправили. Всім цим ми ділимось з італійськими виробниками

- зазначив він.

Зеленський додав, що Україна має "дуже хороші" відносини з компанією Leonardo.

Ми їм вдячні. І вони від нас дуже багато всього отримують. Я дуже радий, що ми так підтримуємо одне одного і зростає рівень технологічності італійців. На підприємствах і на заводах, які відкриваються в Італії, працюють італійці. Мені здається, це також дуже важливо. Це не тільки робочі місця, а й допомога для України та Італії

- йдеться в заяві Зеленського.

Нагадаємо

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала угоду Дональда Трампа щодо російського дизельного пального ризикованою, заявивши, що вона може принести москві додаткові кошти для фінансування війни та послабити санкційний тиск.

Євген Устименко

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Війна в Україні
Джорджа Мелоні
Дональд Трамп
Італія
Володимир Зеленський
Україна