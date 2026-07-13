Китайский зонд впервые приблизился к загадочному квазиспутнику Земли

Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-2» приблизился примерно на 20 километров к астероиду Камоалева, который считается одним из семи известных квазиспутников Земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.com и китайское агентство «Синьхуа».

Зонд уже передал первое четкое изображение этого небесного тела.

Детали

Аппарат «Тяньвэнь-2» запустили в мае 2025 года. По данным китайских СМИ, зонд потратил около 400 дней, чтобы добраться до астероида, преодолев примерно 620 миллионов миль.

В ближайшее время он будет двигаться рядом с Камоалевой и собирать данные о ее составе, строении и физических характеристиках. После этого Китай планирует попытаться отобрать образцы поверхности астероида.

Для этого миссия предусматривает использование двух методов: кратковременного контакта с поверхностью и закрепления аппарата на астероиде с помощью специального якоря. Во втором случае зонд должен использовать ультразвуковой бур для получения образцов породы.

Если миссия завершится успешно, Китай станет третьей страной в мире, которой удалось получить образцы с астероида. В то же время КНР может первой применить для этого метод закрепления аппарата на поверхности небесного тела.

Планетолог Университета Северной Аризоны Кристина Томас отметила, что Камоалева является самым маленьким объектом, к которому человечество когда-либо направляло космический аппарат.

Что известно о Камоалеве

Астероид открыли в апреле 2016 года с помощью обзорного телескопа на Гавайях. Камоалева относится к квазиспутникам — космическим объектам, которые движутся вокруг Солнца, но в течение длительного времени остаются вблизи Земли.

Размеры астероида составляют всего несколько десятков метров, а его точная масса пока неизвестна.

Камоалева совершает полный оборот вокруг своей оси примерно за полчаса. Из-за быстрого вращения, небольших размеров и слабой гравитации отбор образцов станет одним из самых сложных этапов миссии.

Китайскому зонду массой почти две тонны придется выполнять маневры крайне осторожно, чтобы не повлиять на траекторию движения астероида.

Напомним

Ранее мы писали о том, что китайский лунный зонд «Чанъэ-6» успешно вернулся на Землю с первыми образцами с неисследованной обратной стороны Луны после почти двухмесячной миссии.