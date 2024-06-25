Китайський зонд повернувся з першими зразками з недослідженого зворотного боку Місяця
Київ • УНН
Китайський місячний зонд "Чан'е-6" успішно повернувся на Землю з першими зразками з недослідженого зворотного боку Місяця після майже двомісячної місії.
Китайський місячний зонд повернувся на Землю з першими зразками з недослідженого зворотного боку Місяця, пише УНН з посиланням на BBC.
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Як повідомляють державні ЗМІ, Chang'e-6 приземлився у пустелі Внутрішньої Монголії у вівторок після майже двомісячної місії, яка була пов'язана з ризиками.
Учені з нетерпінням чекають на Chang'e-6, оскільки зразки можуть відповісти на ключові запитання про те, як формуються планети.
Китай - єдина країна, яка висадилася на зворотному боці Місяця, зробивши це раніше у 2019 році.
Зворотної сторони, оберненої від Землі, технічно складно досягти через її віддаленість і складний рельєф з гігантськими кратерами і невеликою кількістю плоских поверхонь.
Chang'e-6 стартував з космічного центру на початку травня і через кілька тижнів успішно приземлився в кратері недалеко від південного полюса Місяця.
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Зонд використав дриль та роботизовану руку, щоб викопати ґрунт та каміння, зробив кілька фотографій поверхні та встановив китайський прапор.
За останнє десятиліття Пекін вклав величезні ресурси у свою космічну програму, намагаючись наздогнати США та росію.