Китайский зонд вернулся с первыми образцами с неисследованной обратной стороны Луны
Киев • УНН
Китайский лунный зонд "Чанъэ-6" успешно вернулся на Землю с первыми образцами с неисследованной обратной стороны Луны после почти двухмесячной миссии.
Китайский лунный зонд вернулся на Землю с первыми образцами с неисследованной обратной стороны Луны, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Как сообщают государственные СМИ, Chang'e-6 приземлился в пустыне Внутренней Монголии во вторник после почти двухмесячной миссии, которая была связана с рисками.
Ученые с нетерпением ждут Chang'e-6, поскольку образцы могут ответить на ключевые вопросы о том, как формируются планеты.
Китай - единственная страна, которая высадилась на обратной стороне Луны, сделав это ранее в 2019 году.
Обратную сторону, обращенную от Земли, технически сложно достичь из-за ее удаленности и сложного рельефа с гигантскими кратерами и небольшим количеством плоских поверхностей.
Chang'e-6 стартовал из космического центра в начале мая и через несколько недель успешно приземлился в кратере недалеко от южного полюса Луны.
Китай запустил историческую миссию для получения образцов с обратной стороны Луны3 мая 2024, 13:06 • 20795 просмотров
Зонд использовал дрель и роботизированную руку, чтобы выкопать грунт и камни, сделал несколько фотографий поверхности и установил китайский флаг.
За последнее десятилетие Пекин вложил огромные ресурсы в свою космическую программу, пытаясь догнать США и россию.