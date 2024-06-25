Китайский зонд вернулся с первыми образцами с неисследованной обратной стороны Луны

Китайский лунный зонд вернулся на Землю с первыми образцами с неисследованной обратной стороны Луны, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Как сообщают государственные СМИ, Chang'e-6 приземлился в пустыне Внутренней Монголии во вторник после почти двухмесячной миссии, которая была связана с рисками.

Ученые с нетерпением ждут Chang'e-6, поскольку образцы могут ответить на ключевые вопросы о том, как формируются планеты.

Китай - единственная страна, которая высадилась на обратной стороне Луны, сделав это ранее в 2019 году.

Обратную сторону, обращенную от Земли, технически сложно достичь из-за ее удаленности и сложного рельефа с гигантскими кратерами и небольшим количеством плоских поверхностей.

Chang'e-6 стартовал из космического центра в начале мая и через несколько недель успешно приземлился в кратере недалеко от южного полюса Луны.

Китай запустил историческую миссию для получения образцов с обратной стороны Луны

Зонд использовал дрель и роботизированную руку, чтобы выкопать грунт и камни, сделал несколько фотографий поверхности и установил китайский флаг.

За последнее десятилетие Пекин вложил огромные ресурсы в свою космическую программу, пытаясь догнать США и россию.