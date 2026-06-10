Новое изображение туманности "Хрустальный шар" показало угасание звезды

Новое изображение туманности "Хрустальный шар" (Crystal Ball Nebula) показало ослепительный небесный объект - звезду, находящуюся в состоянии угасания, напоминающую хрустальный шар, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Ученые получили изображение NGC 1514, получившей название туманность "Хрустальный шар", с помощью многообъектного спектрографа Gemini. Этот инструмент установлен на телескопе Gemini North, расположенном на Мауна-Кеа на Гавайях в США.

Исследователи выделяли несколько часов по вечерам, чтобы наблюдать за небом и обнаружить что-то впечатляющее, сказал астроном Трэвис Ректор.

"Это способ показать людям, насколько удивительна наша Вселенная, поэтому туманность не была научной целью, она была выбрана просто потому, что выглядит действительно круто", - сказал Ректор, член команды NOIRLab, сделавшей снимок. NOIRLab – это сокращение от Национальной научно-исследовательской лаборатории оптической и инфракрасной астрономии Национального научного фонда США.

На изображении показаны поразительные детали планетарной туманности, расположенной примерно в 1500 световых годах от Земли в созвездии Тельца. Световой год - это расстояние, которое свет проходит за один год, что составляет 9,46 триллиона километров - это означает, что свет, запечатленный на снимке, был испущен около 1500 лет назад.

Планетарные туманности получили свое название от того, что при наблюдении в небольшой телескоп они напоминают планеты. Эти небесные объекты образуются, когда умирающие звезды сбрасывают свои внешние слои. В результате этого сброса вокруг ядра звезды - белого карлика - образуется область пыли и газа.

"Они имеют уникальные формы. Это действительно необычайно красивые объекты, и часто они имеют очень сложные, но симметричные структуры", - сказал Ректор, профессор физики и астрономии Университета Аляски в Анкоридже.

Потрясающее изображение позволяет ученым наблюдать, как система из двух звезд меняется, когда одна звезда достигает конца своей жизни раньше другой.

Телескоп Джеймса Уэбба показал, как формируются звезды в туманности в 4000 световых годах от Земли