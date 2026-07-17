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На Гавайях зафиксировали новое извержение вулкана Килауэа

Киев • УНН

 • 2650 просмотра

51-й эпизод извержения лавы на вулкане Килауэа начался в 8:30 утра по гавайскому времени. Высота лавовых фонтанов достигла 295 метров, а скорость потока составила 305 куб. м в секунду.

На Гавайях зафиксировали новое извержение вулкана Килауэа

Фонтаны лавы зафиксировали с 51-м извержением вулкана Килауэа на Гавайях в США после почти трехнедельного затишья в кратере Халемаумау, пишет УНН со ссылкой на Fox Weather.

Детали

По данным Геологической службы США (USGS), 51-й эпизод извержения лавы начался в 8:30 утра по гавайскому времени в среду.

Высота лавовых фонтанов быстро подскочила до 295 метров, а скорость потока составляла примерно 305 куб. м в секунду.

По мере того, как вулкан начал активно извергаться, Национальная метеорологическая служба США сообщила, что дымовой шлейф от извержения достиг высоты 5500 метров над уровнем моря, а также, что вдоль шоссе за пределами национального парка выпало небольшое количество волос Пеле (нитевидная форма лавы).

"Эпизоды фонтанирования обычно длятся 12 часов или меньше, но пепел может оставаться в воздухе дольше в зависимости от ветра и погодных условий", - заявили в Геологической службе США.

Видео, опубликованное USGS, показывает, как лава непрестанно течет с вершины, постепенно усиливаясь со временем.

USGS предупредила о том, что низкоуровневые ветры перемещают нижнюю часть дымового шлейфа на юго-запад от вершины, что приводит к выпадению тефры ниже уровня инверсии извержения, что означает, что все не поднялось, а осело в нижних слоях атмосферы, обычно ниже нескольких километров.

На фоне того, как извержение вулкана продолжалось, Национальная метеорологическая служба США выпустила специальное метеорологическое предупреждение для региона из-за угрозы выпадения пепла при сильном ветре.

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Юлия Шрамко

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